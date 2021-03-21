شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن سياحة تقنية التاكسى الطائر المرتقبة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن نقل السائحين عن طريق التاكسي الطائر للاستمتاع بتجربة على أبراج صديقة للبيئة بطول 100 قدم تطل على الحياة البرية في إيطاليا بمفهوم جديد، وذلك نتيجة تعاون بين شركة الطائرات بدون طيار EHang Holdings والمهندسين المعماريين في Giancarlo Zema Design Group ومقرها روما.



التاكسى الطائر وسيأخذ التاكسى الطائر الزوار في رحلة ذات مناظر خلابة للعودة إلى فنادقهم القريبة، ويوجد داخل كل برج من الأبراج العمودية المقرر بناؤها لتستقبل التاكسى الطائر، مقهى وغرفة انتظار ومطعم بانورامي بمساحة 2153 قدم مربع (200 متر مربع) يمكن الوصول إليه عن طريق مصعد مركزي.

سياحة التاكسى الطائر وسيتم تجهيز شرفة السطح الموجودة أعلى كل منفذ بألواح شمسية غير قابلة للانزلاق قادرة على توليد أكثر من 300 كيلوواط من الطاقة يوميًا، كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى توفير الطاقة اللازمة لشحن التاكسى الطائر، والتي يشير إليها المصممون على أنها مركبات جوية ذاتية القيادة للركاب EH216.

تاكسى طائر

كما تم بناء كل مركبة على شكل طائرة تجارية ضخمة بدون طيار، مع ثمانية دوارات مزدوجة تحيط بقمرة القيادة المركزية للركاب.

وعلى عكس طائرات الهليكوبتر التقليدية، لا تحتاج طائرة EH216 التي تعمل بالكهرباء إلى ركاب لقيادتها والتنقل بها، ولكنها تعمل بدلاً من ذلك باستخدام ما يشير إليه الخبراء باسم "رحلة مباشرة من نقطة إلى نقطة".

قال المصممون إن هذا يجعلهم أكثر أمانًا وفعالية، ولم يتم الإعلان عن الموقع الدقيق الذي سيتم فيه بناء الميناء الإيطالي، ومع ذلك، قال المطورون إنهم يخططون بالفعل لمفاهيم مماثلة لأماكن في جميع أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا.