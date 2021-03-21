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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تفاصيل مهمة الأمارات إلى المريخ فى 7 صور والان مع تفاصيل الخبر
أحدث صورة لفوهة المريخ
التقطت أول صورة لمركبة الأمل الإماراتية للمريخ من مداره في 10 فبراير 2021، كما التقطت المركبة في 26 فبراير 2021 صورة أخرى مهمة، تُظهر أوليمبوس مونس، أكبر بركان في المجموعة الشمسية.
أول صورة للمريخ من المركبة
وفقا لما ذكره موقع space الأمريكي، فإنه مع الإدراج الناجح لمدار المريخ، أصبحت الإمارات العربية المتحدة خامس كيان يصل إلى الكوكب الأحمر، حيث انضمت إلى وكالة ناسا والاتحاد السوفيتي ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.
الصاروخ اليابانى
وانطلقت مهمة الأمل على متن صاروخ ياباني H-2A إلى المدار، من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان، ويُظهر التصور مركبة Hope المدارية، وهي تشق طريقها إلى الفضاء فوق صاروخ H-2A.
تصور لإنطلاق الصاروخ
ويظهر تقنيون يعملون في مهمة الأمل في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي من النساء في إحدى الصور، فكان الهدف من الذهاب إلى المريخ هو تحفيز صناعة التكنولوجيا في البلاد إلى آفاق عظيمة، وأيضًا إنشاء مجتمع لعلوم الكواكب في المنطقة.
فريق المهندسين من النساء لمركبة المريخ
مركبة الامارات بمدار المريخ
وصول المهمة للمريخ