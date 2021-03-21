علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شاهد تفاصيل مهمة الأمارات إلى المريخ فى 7 صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تفاصيل مهمة الأمارات إلى المريخ فى 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الإمارات مهمة إلى المريخ، ونجحت كأول دولة عربية تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، حيث إن بعثة الأمل الإماراتية، التي وصلت إلى المريخ في 9 فبراير 2021، تجرى حاليا فحصا مفصلا للغلاف الجوي للكوكب، وهي مركبة مدارية مصممة لقضاء سنة مريخية واحدة (سنتان على الأرض)، تبحث في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وتدرس كيفية تآكله بمرور الوقت حتى لم يعد المريخ قادرًا على استضافة الماء السائل على السطح.
ونرصد عددا من الصور التي تنقل لحظات مهمة في تاريخ المهمة التي تعمل حاليا في مدار المريخ، والتي من بينها صورة لموظفو بعثة الأمل يحتفلون باستلام إشارة تؤكد وصول المركبة الفضائية إلى مدار حول المريخ في 9 فبراير 2020.
أحدث صورة لفوهة المريخ
أحدث صورة لفوهة المريخ

 

التقطت أول صورة لمركبة الأمل الإماراتية للمريخ من مداره في 10 فبراير 2021، كما التقطت المركبة في 26 فبراير 2021 صورة أخرى مهمة، تُظهر أوليمبوس مونس، أكبر بركان في المجموعة الشمسية.


أول صورة للمريخ من المركبة
أول صورة للمريخ من المركبة

وفقا لما ذكره موقع space الأمريكي، فإنه مع الإدراج الناجح لمدار المريخ، أصبحت الإمارات العربية المتحدة خامس كيان يصل إلى الكوكب الأحمر، حيث انضمت إلى وكالة ناسا والاتحاد السوفيتي ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

 

الصاروخ اليابانى

الصاروخ اليابانى

وانطلقت مهمة الأمل على متن صاروخ ياباني H-2A إلى المدار، من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان، ويُظهر التصور مركبة Hope المدارية، وهي تشق طريقها إلى الفضاء فوق صاروخ H-2A.

 

تصور لإنطلاق الصاروخ
تصور لإنطلاق الصاروخ

ويظهر تقنيون يعملون في مهمة الأمل في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي من النساء في إحدى الصور، فكان الهدف من الذهاب إلى المريخ هو تحفيز صناعة التكنولوجيا في البلاد إلى آفاق عظيمة، وأيضًا إنشاء مجتمع لعلوم الكواكب في المنطقة.

 

فريق المهندسين من النساء لمركبة المريخ
فريق المهندسين من النساء لمركبة المريخ

مركبة الامارات بمدار المريخ
مركبة الامارات بمدار المريخ

وصول المهمة للمريخ
وصول المهمة للمريخ
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا