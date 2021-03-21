شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تفاصيل مهمة الأمارات إلى المريخ فى 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الإمارات مهمة إلى المريخ، ونجحت كأول دولة عربية تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، حيث إن بعثة الأمل الإماراتية، التي وصلت إلى المريخ في 9 فبراير 2021، تجرى حاليا فحصا مفصلا للغلاف الجوي للكوكب، وهي مركبة مدارية مصممة لقضاء سنة مريخية واحدة (سنتان على الأرض)، تبحث في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وتدرس كيفية تآكله بمرور الوقت حتى لم يعد المريخ قادرًا على استضافة الماء السائل على السطح.

ونرصد عددا من الصور التي تنقل لحظات مهمة في تاريخ المهمة التي تعمل حاليا في مدار المريخ، والتي من بينها صورة لموظفو بعثة الأمل يحتفلون باستلام إشارة تؤكد وصول المركبة الفضائية إلى مدار حول المريخ في 9 فبراير 2020.