شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة YouTube Shorts الجديدة المنافسة لتيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة يوتيوب مؤخرا عن خدمة Shorts، وهى رد جوجل على الفيديوهات القصيرة من تيك توك، إلا أنها لا تزال فى المرحلة التجريبية فى الولايات المتحدة، حيث تتيح الميزة للمبدعين تسجيل وتعديل ومشاركة محتوى الفيديو القصير البالغة مدته 60 ثانية أو أقل، مع ضبطه اختياريًا على الموسيقى الشعبية.

ميزة Shorts

تمتلك يوتيوب عالميا وشراكات مع أكثر من 250 ناشرًا لاستخدامها فى منتج YouTube Shorts، كما تقول، وتم تقديم منتج يوتيوب YouTube Shorts نفسه للمرة الأولى فى شهر سبتمبر وخضع للاختبار التجريبى فى الهند على مدار الأشهر العديدة الماضية.

وكان المستخدمون على الصعيد العالمى قادرين على مشاهدة الأفلام القصيرة، لكن لم يتمكنوا من إنشائها، فيما تشبه تجربة تصوير محتوى YouTube Shorts إلى حد كبير TikTok، فيما يقول يوتيوب: إن ميزتها تسمح لصناع المحتوى تصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة باستخدام هواتفهم المحمولة فقط.

وتوفر طريقة لربط مقاطع متعددة معًا وإضافة الموسيقى واستخدام مؤقت وعد تنازلى لتسجيل مقاطع الفيديو دون استخدام اليدين، وجميع الميزات المتوفرة حاليًا عبر تيك توك، كما عرض يوتيوب بعض الأدوات الجديدة التى تأمل أن تساعدها فى التميز عن المجموعة، حيث سيتمكن المستخدمون من أخذ عينات من مقاطع الفيديو القصيرة الأخرى وإعادة مزجها، وسيتمكن صناع المحتوى أيضًا من إضافة نص إلى نقاط محددة فى الفيديو.