شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم آبل 308 ملايين دولار لانتهاك براءات الاختراع والان مع تفاصيل الخبر
وطلبت الهيئة في وقت متأخر يوم الجمعة من شركة Apple دفع الغرامة لشركة "PMC" التي تعتمد بشكل عام حجم مبيعات منتج أو خدمة، وفقاً لوكالة "رويترز".
وطعنت Apple في قضية شركة "PMC" في مكتب براءات الاختراع الأميركي، لكن محكمة الاستئناف نقضت في مارس من العام الماضي هذا القرار، مما مهد الطريق للمحاكمة.
وقالت الشركة المصنّعة لجهاز "آي فون" إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم وستستأنف.
ونقلت وسائل إعلام عالمية عن الشركة قولها: "مثل هذه القضايا، التي ترفعها الشركات التي لا تصنّع أو تبيع أي منتجات، تخنق الابتكار وتضرّ بالمستهلكين في النهاية".
و"PMC" التي يقع مقرها في ولاية تكساس لديها قضايا انتهاك معلقة ضد شركات منها "نتفليكس" وشركة "ألفابت" المالكة لـ"جوجل" و"أمازون".