شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم آبل 308 ملايين دولار لانتهاك براءات الاختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت هيئة المحلفين الفدرالية في ولاية تكساس الأميركية شركة Apple بدفع نحو 308.5 ملايين دولار لشركة Personalized Media Communications LLC (PMC) لانتهاكها براءة اختراع مرتبطة بإدارة الحقوق الرقمية وفقا لما نقلته CNBC.

وطلبت الهيئة في وقت متأخر يوم الجمعة من شركة Apple دفع الغرامة لشركة "PMC" التي تعتمد بشكل عام حجم مبيعات منتج أو خدمة، وفقاً لوكالة "رويترز".

ورفعت "PMC"، وهي شركة ترخيص، دعوى قضائية ضد شركة Apple في 2015 بدعوى انتهاك خدمة iTunes الخاصة بعملاق التكنولوجيا سبع براءات اختراع لها.

وطعنت Apple في قضية شركة "PMC" في مكتب براءات الاختراع الأميركي، لكن محكمة الاستئناف نقضت في مارس من العام الماضي هذا القرار، مما مهد الطريق للمحاكمة.

وقالت الشركة المصنّعة لجهاز "آي فون" إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم وستستأنف.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن الشركة قولها: "مثل هذه القضايا، التي ترفعها الشركات التي لا تصنّع أو تبيع أي منتجات، تخنق الابتكار وتضرّ بالمستهلكين في النهاية".

و"PMC" التي يقع مقرها في ولاية تكساس لديها قضايا انتهاك معلقة ضد شركات منها "نتفليكس" وشركة "ألفابت" المالكة لـ"جوجل" و"أمازون".