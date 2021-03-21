macOS يعاني من زيادة في كمية البرامج الضارة

دبي - يزن راشد - أفاد بحث جديد بأن هناك زيادة كبيرة في كمية البرامج الضارة التي تستهدف أجهزة macOS على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

ووجد تقرير صادر عن خدمة Atlas VPN أن تطوير البرامج الضارة لنظام التشغيل macOS قد ارتفع بنسبة 1.092 في المئة في عام 2020 مع استهداف المتسللين بشكل متزايد لأجهزة الحوسبة من آبل، بما في ذلك أجهزة M1 Mac الجديدة كليًا.

وبشكل عام، تم اكتشاف 674273 عينة برمجيات خبيثة جديدة في عام 2020 – وهو ارتفاع كبير عن العام السابق، عندما تم اكتشاف 56556 عينة فقط.

وتشير الأرقام إلى أن عام 2020 كان عامًا وفيرًا لبرامج macOS الضارة، مع ظهور عدد من السلالات الجديدة بشكل لم يسبق له مثيل.

ولاحظت خدمة Atlas VPN أنه إذا تم دمج جميع البرامج الضارة الجديدة التي تم اكتشافها منذ أن بدأت بالتتبع في 2012 حتى 2019، فيؤدي ذلك إلى 219257 عينة – أقل بكثير من الرقم الذي شوهد في عام 2020.

ومن عام 2012 حتى عام 2019، كان أعلى عدد من سلالات البرامج الضارة الجديدة التي تم اكتشافها على الإطلاق هو 92570 عينة في عام 2018، مما يدل على أن عام 2020 كان عامًا وفيرًا للمتسللين المتمرسين.

وأشارت (راشيل ويلش) Rachel Welch، مديرة العمليات في Atlas VPN، إلى أن المساهمة في هذا الارتفاع القياسي في التهديدات هو حقيقة أن البرامج الضارة الجديدة أصبحت الآن أسهل في الهندسة من أي وقت مضى.

وأضافت: لا يحتاج المتسللون في الوقت الحاضر إلى مهارات برمجة متقدمة حيث يمكنهم شراء التعليمات البرمجية للبرامج الضارة بشكل جاهز، وتكييفها وفقًا لاحتياجاتهم بقليل من البرمجة، وإنشاء تهديد جديد تمامًا.

وتم رفع الإنذارات في وقت سابق من هذا العام عندما تم اكتشاف أول برنامج ضار أصلي لأجهزة MacBook العاملة بمعالج M1، بعد أشهر فقط من وصول أجهزة Apple Silicon الأولى.

وقام باحث أمان macOS (باتريك واردل) Patrick Wardle بتفصيل إضافة للإعلانات عبر متصفح سفاري تسمى GoSearch22، التي تمت كتابتها في الأصل للعمل عبر شرائح Intel x86، لكن جرى تعديلها لتعمل عبر شرائح M1 المستندة إلى ARM.

وشوهدت الإضافة للمرة الأولى في 23 نوفمبر 2020، وذلك وفقًا لعينة تم تحميلها في 27 ديسمبر عبر منصة اختبار مكافحة الفيروسات المملوكة لشركة ألفابت VirusTotal.

وقال واردل: تجمع الإضافة بيانات المستخدم وتغمر الشاشة بالإعلانات غير المشروعة، لكن يمكن تحديثها بوظائف أكثر ضررًا.

وبالرغم من ارتفاع برامج macOS الضارة، فقد أبرزت Atlas VPN أن عدد الهجمات التي تستهدف مستخدمي ويندوز لا تزال أعلى من ذلك بكثير.

واكتشفت الشركة رقمًا قياسيًا بلغ 91.05 مليون عينة جديدة من البرامج الضارة لنظام التشغيل ويندوز تم اكتشافها في عام 2020 – بمتوسط ​​249452 تهديدًا يوميًا.

ويعني هذا الرقم أن التهديدات التي واجهت نظام ويندوز في عام 2020 وصلت إلى 135 ضعف التهديدات التي واجهت نظام macOS.