الذكاء الاصطناعي المستخدم في فحص المخبوزات قد يكتشف السرطان بدقة شديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 04:17 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 3:37 مساءً

قالت دراسة إن الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم في التفرقة بين أنواع مختلفة من المخبوزات، يمكن أن يكون أداة أساسية في عالم الطب.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إلى أن أداة تصنيف المخبوزات BakeryScan، القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي طوّرتها شركة يابانية، تستطيع الآن اكتشاف السرطان، وفقا لما ذهب إليه علماء.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”ذهب طبيب في مركز الأبحاث الطبية بمدينة كيوتو اليابانية، إلى أن تلك التقنية قادرة على رصد واكتشاف الخلايا السرطانية بنسبة دقة تصل إلى 99%“.

ومضت تقول: ”بدلا من فحص أوجه الخلل في الدونتس والخبز، فإن النظام المعدل الذي يطلق عليه Cyto-AisCAN يقوم بتحليل الخلايا، ولديه القدرة على تحديد ما إذا كانت مصابة بالسرطان أم لا“.

وتابعت: ”بعد العديد من عمليات الفحص والاختبار، فقد اكتشف طبيب أن الخلايا السرطانية تشبه الخبز عند فحصها عبر الميكروسكوب، حيث يمكن استخدام أداة BakeryScan في إنقاذ الأرواح بدلا من تصنيف السلع المخبوزة“.

وأردفت الصحيفة: ”سيؤدي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مضاعفة سرعة عملية تحديد الخلايا السرطانية، والاكتشاف المبكر لها، بالإضافة إلى كونها أكثر فعالية في علاج المرضى“.