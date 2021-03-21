تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم سوارة Mi Smart Band 6 المرتقبة من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور حية لسوارة شاومي الذكية المرتقبة Mi Smart Band 6 والتي تظهر بتصميم يحاكي الإصدار الحالي من سوارات شاومي الذكية.

تحظى إصدارات شاومي من السوارات الذكية بشعبية كبيرة في الأسواق العالمية، حيث تجمع بين التصميم المميز ومستوى التسعير الجيد، ولقد بدأت العملاق الصيني بالفعل في الإستعداد لإطلاق الجيل الجديد من السوارات الذكية التي ظهرت في أحدث التسريبات المصورة الحية مؤخراً.

ولقد إعتمدت سوارة Mi Smart Band 6 الذكية بالفعل في الهند وإندونسيا، كما تؤكد التسريبات على أن السوارة تأتي بشاشة كبيرة الحجم، مع تحسينات في مميزات تتبع الأنشطة الرياضية بكفاءة ودقة أعلى.

أيضاً ظهرت السوارة الذكية في تسريبات أخرى بنموذج رقم XMSH15HM، كما ظهرت السوارة الذكية في الصور الحية بتصميم يحاكي سوارة Mi Smart Band 5 في سوارة المعصم وتصميم الشاشة، أيضاً تؤكد التسريبات المصورة على أن السوارة الذكية تأتي بميزة الشحن المغناطيسي، إلى جانب كابل للشحن.

يذكر أن تسريبات أخرى أكدت على أن السوارة الذكية تأتي بميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تأتي بنظام GPS مدمج، ورصد معدل ضربات القلب، وتعقب حالة المستخدم أثناء النوم، كما تنطلق بمساعد Alexa مدمج.

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