تكنولوجيا: وان بلس تقدم ساعتها الذكية OnePlus Watch بأكثر من 110 نمط رياضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Pete Lau تغريدة على تويتر مؤخراً أكد من خلالها على دعم ساعة OnePlus Watch الذكية المرتقبة تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 110 نمط رياضي.

ينطلق إصدار وان بلس الأول من الساعات الذكية في حدث OnePlus 9 المقرر عقده يوم 23 من شهر مارس الجاري، واليوم يعود Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس ليقدم تفاصيل جديدة عن ساعة الشركة الذكية قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال أيام.

ولقد أوضحت تغريدة Pete Lau عدد من الأنماط الرياضية المقدمة في ساعة OnePlus Watch عبر مقطع فيديو قصير، والذي أكد على أن الساعة الذكية تدعم تتبع نشاط المستخدم في كلٍ من الركض، السير، السباحة، ركوب الدراجات، ورياضة الكريكت، رفع الأثقال، الرماية وأيضاً تمارين اللياقة البدنية.

وتعد وان بلس أولى الشركات المقدمة لميزة دعم تتبع نشاط المستخدم في هذا العدد الكبير من الأنماط الرياضية، حيث تتضمن ساعات Amazfit GTS 2 و Amazfit GTR 2 و Huawei Watch Fit وأيضاً Honor Watch ES عدد 80 نمط رياضي تقريباً.

من جانب أخر تقدم OnePlus ساعتها الذكية القادمة بتصميم دائري بحجم 46مم، كما تتميز الساعة الذكية باثنان من الأزرار في الجانب الأيمن، أيضاً تدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

أيضاً من المقرر أن تدعم OnePlus Watch المستخدم في إستقبال المكالمات، وعرض الإشعارات، والتحكم في تشغيل الموسيقى، كما تدعم المستخدم كجهاز تحكم عن بعد في الأجهزة، وتأتي الساعة الذكية بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتضم سعة تخزين 4 جيجا بايت، وتقنية الشحن السريع.

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