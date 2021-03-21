شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تدعم مفاتيح الأمان عبر الأجهزة المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك، إنها توسع دعمها لمفاتيح الأمان المادية للمصادقة الثنائية 2FA عبر الأجهزة المحمولة من أجل حماية معلومات المستخدمين بشكل أفضل من المتسللين الضارين، ودعمت المنصة الاجتماعية هذه المفاتيح لإصدار سطح المكتب الخاص بها منذ عام 2017، لكنها تسمح الآن للمستخدمين عبر تطبيقات iOS وأندرويد باستخدامها لتأمين حساباتهم أيضًا.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية لأخبار التقنية"، توفر المصادقة الثنائية طبقة أخرى من الدعم للحسابات عبر الإنترنت، مما يتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول بكلمة المرور الخاصة بهم وقطعة إضافية من المعلومات، عادةً ما تكون رمزًا رقميًا يتم إنشاؤه بواسطة نظام تابع لجهة خارجية.

وبدون كلا الجزأين من المعلومات، يكون من الصعب جدًا على شخص ما الوصول إلى حسابك حتى لو كان لديه كلمة مرورك.

وتنص مشاركة فيسبوك على: نوصي بشدة أن يفكر الجميع في استخدام مفاتيح الأمان المادية لزيادة أمان حساباتهم، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.

وشجعت فيسبوك منذ عام 2017 الأشخاص المعرضين لخطر كبير بأن يتم استهدافهم من المتسللين، مثل: السياسيين والشخصيات العامة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، على استخدام مثل هذه التقنية.

وتعتبر مفاتيح الأمان المادية، التي يمكن شرائها مباشرة من الشركات التي تصنعها وتتصل بجهازك باستخدام USB أو Bluetooth، على نطاق واسع أفضل طريقة لحماية الحسابات عبر الإنترنت.

وتعمل الطرق الأخرى، مثل تطبيقات المصادقة أو تنبيهات الرسائل القصيرة، على إنشاء رموز للمستخدمين لكتابتها، لكن من المحتمل أن يتم اعتراض الرموز من طرف خارجي ضار يسعى للوصول.

وبمجرد أن يقوم المستخدم بتوصيل المفتاح، الذي يحتاج إلى الاحتفاظ به بالقرب منه، بجهازه فإنه يتحقق من هويته، مما يسمح له بتسجيل الدخول.

وقالت منصة تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها تخطط لتحديث مستقبلي يسمح للحسابات التي تم تمكين المصادقة الثنائية لها باستخدام مفاتيح الأمان كطريقة مصادقة وحيدة.

وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي تويتر استخدام مفتاح الأمان بالإضافة إلى طريقة 2FA ثانية كنسخة احتياطية.