تكنولوجيا: شاومي تدعم سلسلة هواتف Black Shark 4 المرتقبة بمعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط شاومي لدعم سلسلة Black Shark 4 المرتقبة بمعدل تحديث 144Hz في شاشة E4 AMOLED من سامسونج.

تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم يوم 23 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Black Shark 4 المخصصة للألعاب، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل أكثر حول مواصفات الإصدارات القادمة قبل الإعلان الرسمي.

تقدم علامة Black Shark التجارية التابعة لشركة هواوي إصدارها القادم من هواتف الألعاب بشاشة E4 AMOLED من سامسونج، والتي تتميز بحجم 6.67 إنش، وتدعم معدل تحديث 144Hz، مع معدل لمس فائق السرعة 720Hz وأيضاً دعم اللمس المتعدد للألعاب.

كما تضم سلسلة هواتف Black Shark 4 كاميرة سيلفي بتصميم ثقب الشاشة، من جانب أخر لم تؤكد التسريبات ما إذا كانت الشركة تخطط لإطلاق كافة الإصدارات القادمة بشاشة E4 AMOLED، أو أن هذ الميزة ستكون حصرية على أعلى إصدار من السلسلة.

ولقد أكدت علامة Black Shark التجارية في إعلانات تشويقية سابقة على دعم سلسلة هواتف Black Shark 4 برقاقة معالج Snapdragon 888، كما رصدت صور تؤكد على إطلاق الإصدار الرئيسي باثنان من الإختيارات في الألوان، أيضاً تظهر اللوحة الخلفية للهاتف بعلامة “X”.

أيضاً أشارت الشركة في شهر يناير الماضي إلى أن الإصدار الجديد من هواتف Black Shark يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، حيث من المتوقع أن تقدم هذه المميزات لهاتف Black Shark4 Pro، كما يأتي الهاتف بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، لذا نترقب تفاصيل جديدة عن سلسلة Black Shark 4 في الإعلان الرسمي المرتقب خلال أيام.

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