تكنولوجيا: رصد هاتف iQOO Z3 في قاعدة بيانات Geekbench قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية للإعلان الرسمي عن iQOO Z3 في حدث يعقد في 25 من شهر مارس الجاري، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

ظهر هاتف iQOO Z3 في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم V2073A، وهو الإصدار نفسه الذي رصد سابقاً في منصة جوجل بلاي، بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 11، وتكشف التسريبات عن رقاقة معالج Snapdragon 765G.

أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي في السابق على أن هاتف iQOO Z3 يأتي بشاشة مميزة بجودة عرض FullHD بلس، كما رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

يذكر أن هاتف iQOO Z3 ينطلق رسمياً في حدث يعقد في 25 من شهر مارس، على أن ينطلق هذا الإصدار بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

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