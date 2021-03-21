شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تحظر عددا من الحسابات فى ميانمار لوقف انتشار مقاطع الفيديو العنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت TikTok إنها قامت بحظر العديد من الحسابات ب"ميانمار"، في محاولة للحد من المعلومات المضللة وانتشار مقاطع الفيديو العنيفة على نظامها الأساسى وفقا لما نقله موقع the verege.

ونقل التقرير أن جنودًا حكوميين في ميانمار نشروا مئات مقاطع الفيديو على تيك توك منذ حصول جيشها على السلطة في فبراير، تتراوح مقاطع الفيديو من الدعاية التقليدية الموالية للحكومة إلى المعلومات التي وصفها التقرير بالمضللة والتى تهدف إلى إرباك المتظاهرين.

وأزال TikTok بعض مقاطع الفيديو في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقارير إعلامية عن ارتفاع خطاب الكراهية والتهديدات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، لكن بقية العالم أفادت بأن منصة الفيديو القصيرة اعترفت بأنها لم تتحرك بالسرعة الكافية لوقف انتشار مقاطع الفيديو المهددة والمحتويات العنيفة الأخرى.

مع استمرار المتظاهرين في الاحتجاج على انقلاب 1 فبراير قُتل أكثر من 200 شخص في ميانمار، حسب ما أوردته رويترز.

ونقل موقع the verege عن متحدث باسم الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني قوله: "الترويج للكراهية والعنف والمعلومات المضللة لا مكان له على الإطلاق على TikTok".

"عندما حددنا الموقف المتصاعد بسرعة في ميانمار، قمنا بسرعة بتوسيع مواردنا المخصصة وكثفنا جهودنا لإزالة المحتوى المخالف، لقد حظرنا العديد من الحسابات والأجهزة التي حددناها تروج لمحتوى خطير على نطاق واسع".

وأضاف المتحدث أن TikTok "ستواصل القيام باستثمارات كبيرة للرد على التهديدات الجديدة من أجل الحفاظ على TikTok فى ميانمار منصة آمنة".

وأخبر النشطاء والمدافعون عن الحقوق بقية العالم أن استخدام TikTok لنشر الدعاية الحكومية في ميانمار يحمل أوجه تشابه مع الطريقة التي استخدم بها الجيش في البلاد Facebook لإذكاء العنف وخطاب الكراهية ضد أقلية الروهينجا في البلاد في أوائل عام 2010.

في فبراير، قال Facebook إنه يحظر Tatmadaw - جيش ميانمار- والكيانات الأخرى التي تسيطر عليها الدولة من Facebook و Instagram.