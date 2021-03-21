شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستقطب تطبيق Snapchat المزيد من المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظت شركة Snapchat بقيمة مليون دولار تدفعها يوميا لمنشئي مقاطع الفيديو الأفضل أداءً على خدمة الفيديو القصيرة Spotlight منذ أواخر نوفمبر الماضى، يُذكر أن الشركة تحدد العائد بناءً على عدد المشاهدات التي يحصل عليها الفيديو مقارنةً باللقطات الأخرى التي تمت مشاهدتها بشكل كبير.

ووفقا لما نقلته CNBC، تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من المبدعين لإنشاء مقاطع فيديو لـ Spotlight، منافس TikTok للشركة، والذي بدوره سيساعد Snap على جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم.

وقالت الشركة في أحدث تقرير أرباح لها، إن Spotlight نمت إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، ولديها أكثر من 175 ألف إرسال فيديو يوميًا.

وفي الوقت نفسه، نما التطبيق بشكل عام إلى 265 مليون مستخدم نشط يوميًا عالميًا في الربع الأخير من عام 2020، من 249 مليونًا في الربع الثالث.

حتى الآن، قدمت Snap أكثر من 110 مليون دولار بشكل عام عبر الأسواق التي تعمل فيها Spotlight.