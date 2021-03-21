تكنولوجيا: سلسلة هواتف vivo X60 تنطلق بتقنية “pixel shift” للمرة الأولى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر أحد المصادر الصناعية عن خطط vivo لدعم هواتف vivo X60 من سلسلة هواتف vivo X60 بتقنية “pixel shift” التي تستخدم للمرة الأولى في كاميرة الهواتف الذكية.

تعد تقنية “pixel shift” أو إزاحة البيكسل من بين التقنيات المستخدمة في كاميرات DSLR الإحترافية، إلا أن شركة vivo تستعد لجلب هذه التقنية في هواتف vivo X60.

ولقد قدمت الشركة هواتف vivo X60 و X60 Pro و X60 Pro Plus في السوق الصيني بالفعل دون أن يتم الإعلان عن هذه التقنية، أيضاً جاءت هذه الإصدارات في السوق الصيني برقاقة معالج Exynos 1080، بينما تنطلق إلى الأسواق العالمية برقاقة Snapdragon 870، كما يأتي هاتف X60 Pro Plus برقاقة S888.

ومن المتوقع أن يأتي الحدث الرسمي لإطلاق الهواتف للأسواق العالمية المقرر عقده في 22 من مارس بمزيد من التفاصيل عن الإصدارات الجديدة.

أيضاً من المقرر أن تدعم تقنية pixel shift الهواتف الجديدة بميزة تغطية لكافة القنوات في الألوان بنسبة 100%، وذلك عن طريق إستخدام نظام gimbal الذي سيعمل على إزاحة البيكسل لملء الفجوات في قنوات الألوان، لذا سيتضمن كل بيكسل كافة بيانات الألوان الدقيقة في الصور، أيضاً من المتوقع أن تدعم هواتف X60 تصوير 8 من ملفات الصور بتنسيق RAW.

يذكر أن مصدر التسريبات يؤكد على أن الإصدارات الثلاثة من سلسلة X60 تأتي بتقنية “pixel shift”، ومن المتوقع أن تقدم الشركة مزيد من التفاصيل حول التقنية خلال الحدث.

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