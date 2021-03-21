شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل المقبل من سماعات AirPods يضبط الصوت بناءً على راحة الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير براءة اختراع جديدة إلى أن الجيل القادم من سماعات Apple AirPods وAirPods Max قد يكون قادرًا على تحديد نصائح مختلفة لسماعات الأذن وضبط الصوت وفقًا لذلك، حيث إن براءة الاختراع بعنوان "Identification of Cushioning Members in Personal Audio Devices".

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فتذكر براءة الاختراع نظامًا فريدًا للعلامات لأحجام مختلفة من أطراف سماعات الأذن ووسائد سماعة الرأس، وقد يتم تزويد سماعات Apple AirPods وAirPods Max فى المستقبل بمستشعر علامة خاص، وسيمكن هذا الجهاز من قراءة هذه العلامات وتغيير إعدادات الصوت تلقائيًا لسماعات الأذن وسماعات الرأس.

وجاء فى براءة الاختراع "عندما يتم توصيل قطعة التوسيد بسماعة الأذن، يتم وضع بطاقة التعريف بالقرب من مستشعر العلامة فى سماعة الأذن ويمكن لسماعة الأذن قراءة بطاقة التعريف لتحديد بيانات التعريف لعضو السماعة".

كما تبحث أبل أيضًا عن طرق لجعل هذه العلامات سلبية، أى أنها لا تتطلب طاقة، و قد يستخدم علامات NFC السلبية أو نوعًا من علامات RFID المصغرة لنفسه، لكن لا شيء واضح حتى الآن.