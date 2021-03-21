شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تفقد مكالمات زووم جاذبيتها مع اتاحة خدمة الهروب من اجتماعات الفيديو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت أداة جديدة تسمى Zoom Escaper ، خدمة ترك مكالمة فيديو دون الحاجة إلى ابتكار عذر، ومساعدة المستخدم على الهروب من اجتماعات الفيديَ وسيناريوهات مؤتمرات الفيديو الأخرى التي تبدو مزعجة، حيث انتشرت اجتماعات الفيديو العالمية مع انتشار العمل والتعليم عن بعد مع أثناء جائحة كوفيد 19 ولكن يبدو مع انتشارها فى أمور أخرى سواء العائلية أو الأصدقاء بكثرة زائدة عن الحد قد أثارت جدلا بين المستخدمين وهو ما دعا إلى إضافة أداة جديدة، وفقا لما نقله موقع techradar.

ووفقًا لموقع الويب ، تم تصميم Zoom Escaper "لمساعدتك على الهروب من اجتماعات Zoom وسيناريوهات مؤتمرات الفيديو الأخرى. يسمح لك بالتخريب الذاتي للدفق الصوتي ، مما يجعل وجودك لا يطاق للآخرين ".

باتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكن للمستخدمين تطبيق التداخل على تغذية الصوت الخاصة بهم، مثل صدى الصوت أو تقطع الاتصال. بالإضافة إلى هذه التأثيرات التقليدية، يمكن للأداة أيضًا أن تغذي صوت طفل غاضب أو رجل يبكي أو ينبح من خلال ميكروفون المستخدم.

كما تم تطوير أداة مساعدة أخرى مماثلة تسمى Zoom Deleter، يقوم البرنامج "بالتحقق باستمرار من وجود Zoom على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفي حالة العثور عليه يقوم بحذفه على الفور".

وانتشرت تطبيقات الفيديو الجماعي منذ ما يقرب من عام مع إجراءات الإغلاق والإعتماد علي العمل و التعليم عن بعد ولكن مع كثرة استخدامها فى اغراض أخرى غير العمل و التعليم غن بعد مثل اللقاءات العائلية إلى فصول التمرينات والاختبارات الافتراضية حتى أن بعض الناس أقاموا حفلات زفافهم عبر Zoom وهو ما قد يؤدي لحدوث إجهاد لدى البعض، لذا تقدم Zoom Escaper طريقًا ممتازًا للخروج من جلسات مؤتمرات الفيديو الطويلة مع السماح للمستخدم أيضًا بحفظ الوجه (ما لم يختار أحد التأثيرات الصوتية الأكثر غرابة).