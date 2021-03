تويتر تختبر مشاهدة مقاطع يوتيوب مباشرة من التغريدة

دبي - يزن راشد - بعد وقت قصير من إعلان منصة تويتر أنها تبدأ باختبار طريقة أفضل لعرض الصور عبر تطبيقها، تفعل الآن الشيء نفسه بالنسبة لمشاهدة مقاطع يوتيوب.

ووفقًا Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs — Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021 جديدة عبر حساب دعم تويتر، قالت المنصة: إنها تبدأ باختبار طريقة لمشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب مباشرةً من الجدول الزمني داخل تطبيق Twitter iOS.

ويعني هذا أنه سيكون بإمكانك النقر فوق مقطع فيديو وتشغيله دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة التي تشاهدها حاليًا.

وقبل هذا التغيير، لم تكن مقاطع فيديو يوتيوب تعرض معاينة عبر نظام التشغيل iOS، لذلك كان يتعين عليك النقر على الرابط لبدء المشاهدة.

ويؤدي ذلك إلى إخراجك من المحادثة إلى شاشة أخرى حيث يمكنك تشغيل الفيديو أو النقر مرة أخرى لفتح تطبيق YouTube iOS، إذا كنت تفضل ذلك.

ويمكنك الآن التمرير ومشاهدة مقاطع الفيديو دون أن تفقد مكانك في الجدول الزمني لتويتر.

وتقول تويتر: إنها تستخدم واجهة برمجة تطبيقات مشغل YouTube iFrame لإجراء هذا الاختبار، الذي يتم نشره في البداية عبر نظام التشغيل iOS في الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة العربية السعودية قبل طرحه عالميًا.

ولم تقدم المنصة إطارًا زمنيًا لموعد إتاحة ذلك لجميع مستخدمي تويتر.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعمل على تحسين تجربة مشاهدة الوسائط عبر تطبيقها، بما في ذلك مشاركة وعرض الوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو.

ومع إطلاق اختبار معاينة الصورة عبر iOS وأندرويد الأسبوع الماضي، فإن تويتر تمنح المستخدمين الآن معاينة أكثر دقة لما تبدو عليه الصور، وذلك بعد أن كانت في السابق تقص الصور تلقائيًا، وغالبًا ما تختفي الأجزاء الرئيسية من الصورة.

وأعلنت تويتر أيضًا حديثًا عن قدرة المستخدمين على تحميل الصور بدقة 4K عبر أندرويد و iOS، ويمكن الوصول إليها من خلال ميزة جديدة في إعدادات استخدام البيانات في تطبيق تويتر.

وإلى جانب ذلك، تعمل الشبكة الاجتماعية أيضًا على ميزتها المنافسة لتطبيق Clubhouse التي تسمى Spaces، والتي تتيح لك الدردشة الصوتية مع أشخاص آخرين في الوقت الفعلي، وسمحت في وقت سابق من هذا الشهر لمستخدمي أندرويد بتجربة هذه الميزة الجديدة.