شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن "مفتاح الآمان" الجديد لتأمين حسابات فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيس بوك عن توسيع نطاق دعم مفاتيح الأمان المادية لتمكين المصادقة الثنائية وتسجيل الدخول إلى فيس بوك على الأجهزة المحمولة، وفيما يلى عرض لكل ما تحتاج معرفته عن هذه الميزة الجديدة كما يلى:

ما هو مفتاح الأمان المادى / للجهاز؟

كما يوحى الاسم، فإن مفاتيح الأمان الفعلية هى مفاتيح فعلية تظهر كمحرك أقراص محمول، ويمكن استخدامها كبديل لكلمة المرور لمرة واحدة (OTP) التى يتلقاها المستخدمون لمصادقة تسجيل الدخول على فيس بوك.

كيف توصل مفتاح الأمان المادى بهاتفك؟

سيتمكن المستخدمون من استخدام مفاتيح الأمان المادية هذه لأجهزتهم المحمولة عبر Bluetooth أو NFC أو USB.

ما هى الأجهزة المحمولة التى تدعم مفاتيح أمان الأجهزة؟

يتم نشر هذا الدعم لجميع مستخدمى فيس بوك على كل من Android وiOS على مستوى العالم.

من أين يمكنك شراء مفتاح أمان مادي؟

لا يصنع Facebook مفاتيح الأجهزة، ولكن يمكن للمستخدمين العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت.

كيف يمكن إعداد مفتاح أمان مادى كأداة مصادقة؟

يمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات والنقر على "استخدام المصادقة الثنائية"، ومن هنا، يتعين عليهم تحديد "مفتاح الأمان" الذى يلغى الحاجة إلى إدخال رمز الحماية.

بعد ذلك، سيطلب فيس بوك من المستخدمين تسجيل مفتاح الأمان الخاص بهم، وهى عملية لمرة واحدة.

من يحتاج إلى مفتاح أمان مادي؟

وفقًا لـ فيس بوك، فإن الأشخاص المعرضين لخطر كبير للاستهداف - مثل السياسيين والشخصيات العامة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان - هم مستخدمى فيس بوك الأساسيين الذين يجب عليهم استخدامه.