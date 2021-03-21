علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتفي Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra سيدعمان الشحن السريع بقوة 67 واط

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شركة شاومي هاتفين رائدين قريبًا، وهما Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra. وحتى الآن، لم نحصل على أي شيء رسمي من قبل الشركة، ولكن تم اعتماد جهازين من قبل 3C مع شحن فائق السرعة بقوة 67.1 واط.

سيتمكن الهاتفان، M2102K1C و M2102K1AC، من العمل بنفس الشاحن MDY-12-ES الذي تم اعتماده في وقت سابق من هذا العام.

حاليًا، يوجد هاتف واحد فقط من شاومي بمعدل شحن أسرع، وهو Mi 10 Ultra، ولكنه مقتصر على السوق الصيني فقط.

هناك أيضًا مجموعة Black Shark 3 التي تتكون من ثلاثة هواتف، جميعها قادرة على الشحن بقدرة 65 واط، وهذا يعني أن Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra سيكونان أول هواتف بقوة جديدة للشحن السريع بمجرد إطلاقهما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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