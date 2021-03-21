تكنولوجيا: هاتفي Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra سيدعمان الشحن السريع بقوة 67 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شركة شاومي هاتفين رائدين قريبًا، وهما Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra. وحتى الآن، لم نحصل على أي شيء رسمي من قبل الشركة، ولكن تم اعتماد جهازين من قبل 3C مع شحن فائق السرعة بقوة 67.1 واط.

سيتمكن الهاتفان، M2102K1C و M2102K1AC، من العمل بنفس الشاحن MDY-12-ES الذي تم اعتماده في وقت سابق من هذا العام.

حاليًا، يوجد هاتف واحد فقط من شاومي بمعدل شحن أسرع، وهو Mi 10 Ultra، ولكنه مقتصر على السوق الصيني فقط.

هناك أيضًا مجموعة Black Shark 3 التي تتكون من ثلاثة هواتف، جميعها قادرة على الشحن بقدرة 65 واط، وهذا يعني أن Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra سيكونان أول هواتف بقوة جديدة للشحن السريع بمجرد إطلاقهما.

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