تكنولوجيا: مقطع يكشف عن تصميم وبعض مواصفات هاتف Black Shark 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر إطلاق هاتف Black Shark 4 في الصين يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 مارس، ولقد تزايدت الشائعات والتسريبات في الفترة الأخيرة. والآن، ظهر فيديو مُسرب جديد يكشف لنا عن الهاتف ويعطينا نظرة عميقة على التصميم.

وعلى ما يبدو، فإن شاشة الهاتف سوف تحتوي على ثقب مخصص للكاميرا الأمامية من الأعلى. كما أن حواف الهاتف تبدو سمكية بعض الشيء وهذا يختلف عن هواتف Black Shark السابقة.

ومن الجانب الأيمن، يمكننا رؤية الزرين المخصصين للألعاب وبينهم مستشعر بصمة الأصبع بالمنتصف.

كشفت التسريبات أيضًا عن الجزء الخلفي من الهاتف والمزود بمروحة تبريد قابلة للإزالة والتركيب، كما هناك أيضًا ثلاثة كاميرات ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل عنهما في الوقت الحالي.

وعلاوةً على ذلك، ظهرت ملصقات دعائية للهاتف على حساب الشركة الخاص على موقع Weibo، والتي تعرض التصميم الخلفي لجهاز Black Shark 4 باللونين الأسود والفضي.

المصدر

اعلان





