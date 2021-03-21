تكنولوجيا: منصة تويتر تؤكد اختبار ميزة “التراجع عن التغريدة”… ولكنها لن تصل للجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد الأدلة على أن منصة تويتر تتجه إلى إضافة ميزة “التراجع عن التغريدة”، ولكن على ما يبدو، سيتعين على المستخدمين الدفع للحصول على هذه الوظيفة.

فقد نشرت جين مانشون وونغ، وهي مطورة للتطبيقات ولديها سجل حافل في الكشف عن الوظائف الجديدة عبر المنصات قبل إصدارها، لقطة شاشة والتي تعرض الاشتراك المرتبط بهذه الميزة.

تعتبر هذه الميزة مفيدة إذ أنها تسمح للمستخدمين بالتراجع عن إرسال التغريدة أو تصحيح أي خطأ إملائي بها قبل نشرها، فهي تتيح لك فترة زمنية قصيرة لإعادة التفكير في نشر التغريدة حتى بعد النقر على زر الإرسال.

ومع ذلك، لم تؤكد شركة تويتر حتى الآن ما إذا كانت هذه الميزة ستقتصر على المستخدمين الذين يدفعون أموالًا أم لا، كما انه لم يتم توضيح متى ستصل الميزة على نطاق أوسع.

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