تكنولوجيا: صورة جديدة تعطينا لمحة سريعة عن هاتف OnePlus 9R 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل يومين، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus أنه سيتم الكشف عن هاتف OnePlus 9R 5G في 23 مارس إلى جانب كل من OnePlus 9 و 9 Pro، بدون الغوص في تفاصيل.

ولكن الآن، تم نشر صورة على تويتر عبر حساب الشركة الهندي، والتي تعطينا نظرة سريعة على هاتف OnePlus 9R 5G.

تُظهر الصورة ظل هاتف 9R 5G، وعلى الرغم من أنها لا تكشف عن الهاتف بالكامل، إلا انه يمكننا رؤية إطار الهاتف الأيمن والذي يشمل زر التشغيل الخاص بالهاتف. ويبدو أن الهاتف سيحتوي أيضًا على اثنين من أزرار الألعاب الخاصة به، وهذا لأن الشركة تستهدف فئة الألعاب مع هذا الهاتف.

ليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت أزرار الألعاب هذه ستكون هي الوظيفة الوحيدة للألعاب بالهاتف، أو ما إذا كان الهاتف سيشمل ميزات أخرى لتعزيز تجربة الألعاب المحمولة.

كما انه ليس من الواضح أيضًا ما إذا كانت هذه الأزرار ستتوافق مع OnePlus 9 و 9 Pro أو ما إذا كانت ستكون حصرية فقط لـ 9R 5G…

على أي حال، من المفترض أن نعرف كل شيء عن الهواتف في غصون خمس أيام.

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