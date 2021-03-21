علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: واتس آب يتيح قريبا للمستخدمين تغيير سرعة تشغيل الرسائل الصوتية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح قريبا للمستخدمين تغيير سرعة تشغيل الرسائل الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

سيطرح تطبيق واتس آب 3 خيارات للمستخدمين لتحديد سرعة تشغيل الرسائل الصوتية، حيث كشف موقع WABetaInfo التقني المتخصص في تتبع أخبار واتس آب، عن لقطات شاشة توضح أنه بمجرد إصدار هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تشغيل الرسائل الصوتية بسرعات 1.0x و1.5x و2.0x، مع ملاحظة أن الميزة بسيطة للغاية، ويمكن استخدامها بسهولة.

 

b41e12a0-1657-4275-b8ca-e6079c165549

 

وبحسب التقرير تخطط منصة الرسائل الشهيرة واتس آب لابتكار العديد من الميزات الجديدة هذا العام، والتي تشمل دعم العمل متعدد الأجهزة، ودعم Chat Thread وInstagram Reels وغيرها.

 

c5aac9ac-e5e2-4c34-a584-961b65a1997b

 

وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين ضبط سرعة تشغيل الرسالة الصوتية، من خلال النقر على ملصق السرعة على الرسائل الصوتية، وحاليًا هذه الميزة قيد التطوير، وستتوفر في تطبيقات الشركة التجريبية التي تعمل بنظام التشغيل iOS وAndroid في الأسابيع المقبلة.

 

e562622f-62ab-4b78-9f07-dbb5970c1d41

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا