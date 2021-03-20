شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وسبيس إكس تتوافقان على مشاركة البيانات لتجنب اصطدام الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت ناسا وسبيس إكس اتفاقية مشتركة فى محاولة لمنع أقمارهما من الاصطدام ببعضهما البعض، وذلك نظرًا لأن هذه الأقمار الصناعية يمكن أن تصطدم بمركبات فضائية أخرى فى المدار، وإن وجود هذا العدد يزيد من فرص وقوع حوادث.

وتمتلك شركة سبيس إكس بالفعل أكثر من 1000 قمر صناعى ضمن منظومة Starlink فى المدار، ولكن هذا مجرد جزء صغير من الكوكبة الكاملة التى تخطط الشركة لنشرها، وفى حين أنها طلبت فى الأصل من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الحصول على إذن لإطلاق 12000 قمر صناعي، يمكن أن يكون لديها ما يصل إلى 42000 فى المدار فى غضون بضعة عقود.

وكما يشير موقع TechCrunch، تعمل ناسا بالفعل مع كيانات أخرى تطلق أجسامًا فى المدار باستخدام عملية تقييم اقتران قياسية تحدد مخاطر الاقتراب السريع والعالى السرعة بين الأجسام فى الفضاء، ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقية مع SpaceX ستضمن أنهم سيعملون بنشاط معًا فى السنوات القادمة لمنع حدوث الاصطدامات بشكل فعال.

وقد وافقت ناسا على تزويد SpaceX بمعلومات حول مهامها مسبقًا، بالإضافة إلى عدم نقل أصولها فى حالة حدوث تصادم محتمل: فهى تثق فى أن أقمار SpaceX's Starlink هى التى تتخذ إجراءات مراوغة، وستستخدم الشركة أيضًا المعلومات التى توفرها ناسا لبرمجة إجراءات تجنب Starlink الآلية حتى لا تضطر الأقمار الصناعية إلى اتخاذ إجراءات مراوغة فى المقام الأول.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحتاج SpaceX إلى التأكد من أن عمليات إطلاق Starlink الخاصة بها لها مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات فوق أو أسفل أعلى وأقل نقطة فى مدار محطة الفضاء الدولية.