شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف شكل هواتف آيفون القابلة للطي من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت الهواتف القابلة للطي بشعبية كبيرة جدًا في العامين الماضيين، لذا تفكر العديد من الشركات بما فيها آبل بتطوير نماذج مميزة منها للحفاظ على مواقعها في السوق مستقبلا.

وتبعا لموقع LetsGoDigital المتخصص بشئون التقنية والإلكترونيات الحديثة فإن آبل تعمل حاليًا على تطوير جيل جديد من هواتف آيفون القابلة للطي المجهزة بشاشات OLED مرنة، تشبه في تصميمها أجهزة RAZR من موتورولا.

وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا لهذه الأجهزة نلاحظ أن هياكلها أتت مشابهة بعض الشيء لهياكل هواتف "آيفون-12" الجديدة، لكنها تطوى من منتصفها، وحواف الهيكل المعدنية متطابقة لحد ما أيضًا.

وعلى الوجهة الخلفية لهذه الأجهزة تبعًا للفيديوهات ستثبت كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، وبجانبها توجد شاشة صغيرة مربعة الشكل مقاسها مساو لمقاس الإطار الذي ثبتت فيه عدسات الكاميرا،كما تظهر التسريبات أن زر الطاقة الرئيسي في هذه الأجهزة سيكون مثبتًا على الحافة اليمنى للهيكل، بينما ستكون أزرار التحكم بالصوت على الجهة المقابلة.