شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس كوالكوم: جهود عالمية لتخفيف أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيف مولينكوف، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، إنه "يرى تحسنًا" في الجهود المبذولة للتخفيف من نقص الرقائق الذي تسبب في حدوث اضطرابات في العديد من الصناعات وأن الطلب على الرقائق القديمة أسهل في الاستجابة له.

قال مولينكوف متحدثًا لـ China Development، "هناك قدرة للسوق على الاستجابة بشكل أسرع وقد تكون في وضع يسمح لك بالحصول على بعض التحسينات".

قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Micron Technology Inc سانجاي ميهروترا في نفس الجلسة بمنتدى بكين، إن شركة تصنيع الرقائق ستهدف إلى زيادة المعروض بما يتماشى مع الطلب المتزايد على منتجات الشركة.