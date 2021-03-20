Virtual 25 .. أحذية رياضية افتراضية من Gucci

دبي - يزن راشد - تغوص علامة غوتشي Gucci التجارية في الأحذية الفاخرة الافتراضية مع زوج جديد من الأحذية الرياضية الرقمية الحصرية المسمى Virtual 25، الذي يمكن ارتداؤه في الواقع المعزز AR أو استخدامه في التطبيقات الشريكة، مثل: Roblox و VRChat.

وعادة ما تباع أحذية غوتشي الرياضية بأكثر من 500 دولار، لكن هذا الأسبوع بدأت عملاقة الأزياء الفاخرة ببيع الزوج الرقمي مقابل 12.99 دولار فقط.

والمثير للدهشة أن الأحذية أقل تكلفة بكثير من قطع Gucci النموذجية، حيث يمكنك شراء Virtual 25 من تطبيق Gucci مقابل 12.99 دولار، أو 8.99 دولار في تطبيق Wanna Kicks للأحذية الرياضية.

وتم تصميم حذاء Virtual 25 الرياضي بواسطة المدير الإبداعي لشركة Gucci (أليساندرو ميشيل) Alessandro Michele، ويتميز بمظهر كثيف باللون الأخضر والوردي الذي قد لا يناسب الجميع.

ومثل جميع ملابس Gucci، تحمل الأحذية أيضًا شعار GC الأيقوني، الموجود في هذه الحالة عبر نعل الحذاء واللسان القابل للنفخ، الذي يمكن ارتداؤه من خلال الواقع المعزز والافتراضي فقط.

وتم إنشاء الأحذية بالشراكة مع Wanna، وهي شركة متخصصة في تقديم تقنية الواقع المعزز للتسويق ولديها تطبيق خاص بها لتجربة الأحذية الرياضية افتراضيًا.

وتُباع Virtual 25 في تطبيق Wanna مقابل سعر 8.99 دولار، لكن إذا كنت ترغب في الحصول على الأصول القابلة للتنزيل لعرض الأحذية في تطبيقات أخرى، مثل: Roblox أو VRChat، فيتعين عليك شرائها مقابل 12.99 دولار في تطبيق Gucci.

وتتزايد الرغبة في المقتنيات الرقمية مع تزايد شعبية NFT، وبالرغم من عدم وجود تقنية البلوك تشين هنا، فإن أحذية Gucci لها أفضلية هنا مقارنةً بمعظم NFT، إذ إنها ليست مجرد رمز مميز يمثل الملكية، بل يمكن استخدامها.

وتمثل هذه الأحذية النموذج الرقمي الأول من Gucci، لكن العلامة التجارية ليست جديدة في عالم عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتبيع دار الأزياء ألعاب الآركيد الرقمية في تطبيقها، وفي شهر يناير بدأت بتقديم وظائف الواقع المعزز، مما يسمح للعملاء بتجربة الأحذية الرياضية والساعات افتراضيًا.

واشتهرت العلامة التجارية بابتكاراتها الرقمية في وقت سابق من هذا العام، وأصدرت شخصيات Pokemon GO التي ترتدي أزياء Gucci x North Face، والتي تم تحديد موقعها الجغرافي بالقرب من منافذ البيع بالتجزئة.