تويتر تريد رأيك حول كيفية تعاملها مع حسابات قادة العالم

دبي - يزن راشد - تسعى منصة تويتر للحصول على تعليقات عامة حول ما إذا كان يجب أن يخضع قادة العالم للقواعد نفسها التي يخضع لها المستخدمون الآخرون.

وتريد المنصة ملاحظات حول نوع التطبيق الذي يعتقدون أنه سيكون مناسبًا عندما ينتهك زعيم عالمي قواعد المشاركة.

وقالت الشركة في تدوينة: يطور السياسيون والمسؤولون الحكوميون باستمرار كيفية استخدامهم لخدمتنا، ونريد أن تظل سياساتنا ذات صلة بالطبيعة المتغيرة باستمرار للخطاب السياسي عبر تويتر وحماية صحة المحادثة العامة.

وأوضحت تويتر أنها تتشاور أيضًا مع خبراء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين في جميع أنحاء العالم بشأن هذه المسألة، وتنعكس ردودهم في المراجعات المستقبلية للسياسة.

ويظل الاستطلاع مفتوحًا حتى 12 أبريل، وقالت تويتر: إنها تتجه في الأيام المقبلة إلى طرح إصدارات بـ 13 لغة أخرى.

ويسأل الاستطلاع المشاركين عن نوع الإجراء الذي يجب أن يتخذه البرنامج عندما ينشر المرشحون السياسيون أو المسؤولون المنتخبون معلومات مضللة حول الانتخابات وينتهكوا قواعد الموقع عدة مرات.

وهناك سؤال آخر يسأل عما يجب على تويتر فعله عندما يقوم، افتراضيًا، مسؤول حكومي رفيع المستوى من بلد آخر بتقديم ادعاءات كاذبة حول علاجات لم يتم اختبارها من فيروس كورونا في بلد المستخدمين.

كما يسأل الاستطلاع عن كيفية التعامل مع المواقف عندما يغرد المسؤولون بادعاءات كاذبة حول فيروس كورونا في بلدانهم.

ويغطي الاستطلاع خطاب الكراهية والتهديدات بالعنف من قادة العالم ضد المواطنين في بلادهم ومواطني الدول الأخرى.

ويلاحظ كل موقف افتراضي تطرحه تويتر في الاستطلاع ما إذا كان هذا هو الانتهاك الأول للزعيم العالمي أو الإساءة المتكررة.

وفي شهر يناير، بعد يومين من أعمال الشغب الدامية في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، علقت تويتر بشكل دائم حساب الرئيس السابق ترامب بسبب خطر حدوث المزيد من التحريض على العنف.

وقامت فيسبوك، التي علقت حساب ترامب إلى أجل غير مسمى، بإحالة القضية في أواخر شهر يناير إلى مجلس الرقابة.

ويتمتع مجلس الرقابة بسلطة إلغاء قرار فيسبوك بحظر ترامب من المنصة، ومن المتوقع أن يصدر قراره في الأسابيع المقبلة.

ومن المفترض أن يدلي (جاك دورسي)، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك والرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في الأسبوع المقبل بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب.

وتركز جلسة الاستماع على انتشار المعلومات المضللة عبر منصات الإنترنت وكيف تسببت الادعاءات الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا في عواقب حقيقية على الصحة العامة.