شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق 14 صاروخا متعدد الاستخدام يعمل بالغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم روسيا أن تطلق حتى عام 2030 ما لا يقل عن 14 صاروخا متعدد الاستخدام من طراز "آمور" يعمل بالغاز المسال، وأعلن ذلك مدير البرامج العلمية الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، في تقرير قدمه لمؤتمر الغاز المسال الدولي السنوي.

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أوضح بلوشينكو، أن القطاع الفضائي سيحتاج كل عام إلى 2.8 طن من الغاز المسال لتنفيذ تلك المهمة.

يذكر أن "روس كوسموس" ومركز "بروجريس" الروسي للصواريخ الفضائية وقعًا في أكتوبر الماضي اتفاقية إعداد مشروع تقني لأول صاروخ روسي متعدد الاستخدام يعمل بالغاز المسال (غاز الميثان).

وسيطلق الصاروخ، حسب الاتفاقية، من مطار "فوستوتشني" الفضائي الواقع في شرق روسيا، وستعود مرحلته الأولى إلى الأرض بعد إطلاق الصاروخ إلى الفضاء.

أما مدير عام مركز "بروجريس" الفضائي الروسي، دميتري رومانوف، فأعلن مؤخرا للصحفيين أن العمل على إعداد مشروع صاروخ " آمور" متعدد الاستخدام " سيختتم في الربع الثالث من العام الجاري.

يذكر أن "آمور" هو صاروخ قادر على إطلاق 10.5 طنا من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض المنخفض.

ويتوقع أن يحل "آمور" في المستقبل محل صاروخ "سويوز – 2" الروسي الفضائي الأقل قدرة.