شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق 14 صاروخا متعدد الاستخدام يعمل بالغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن "روس كوسموس" ومركز "بروجريس" الروسي للصواريخ الفضائية وقعًا في أكتوبر الماضي اتفاقية إعداد مشروع تقني لأول صاروخ روسي متعدد الاستخدام يعمل بالغاز المسال (غاز الميثان).
وسيطلق الصاروخ، حسب الاتفاقية، من مطار "فوستوتشني" الفضائي الواقع في شرق روسيا، وستعود مرحلته الأولى إلى الأرض بعد إطلاق الصاروخ إلى الفضاء.
أما مدير عام مركز "بروجريس" الفضائي الروسي، دميتري رومانوف، فأعلن مؤخرا للصحفيين أن العمل على إعداد مشروع صاروخ " آمور" متعدد الاستخدام " سيختتم في الربع الثالث من العام الجاري.
يذكر أن "آمور" هو صاروخ قادر على إطلاق 10.5 طنا من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض المنخفض.
ويتوقع أن يحل "آمور" في المستقبل محل صاروخ "سويوز – 2" الروسي الفضائي الأقل قدرة.