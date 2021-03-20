في هذه الحالة فقط … إيلون ماسك قد يغلق شركته “تيسلا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 07:31 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 5:08 مساءً

أفادت مصادر لوكالة رويترز يوم الجمعة أن الجيش الصيني منع سيارات تيسلا من دخول مجمعاتها، مشيرةً إلى مخاوف أمنية بشأن الكاميرات المثبتة على المركبات.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، اليوم السبت عن إغلاق شركته في حال سيتم استخدام سياراتها بدافع التجسس، وذلك بعد حظر الجيش الصيني لشركة تيسلا من منشآتها.

وأكّد ماسك في منتدى صيني خلال مناقشة افتراضية أنّه “إذا استُخدمت سيارات تيسلا للتجسس في الصين أو في أي بلدٍ آخر، فسوف يُتّخذ قرار حاسم بإغلاق الشركة.”

وظهرت تلك القيود في الوقت الّذي كان كبار الدبلوماسيين الصينيين والأميركيين يعقدون اجتماعاً في ألاسكا، وهو التفاعل الأول منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

وحث ماسك على زيادة الثقة المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، في تصريحاته أمام منتدى التنمية الصيني، وهو تجمع أعمال رفيع المستوى تستضيفه مؤسسة تابعة لمجلس الدولة الصينية.