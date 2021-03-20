حكاية أغلى سيارة في التاريخ.. مواصفات تفصيلية وسعر خيالي

الشارقة - اميمة ياسر - هل خطر في بالك يومًا أن تتعرف على أغلى سيارة في التاريخ، خاصة عندما يظهر شهريا بل ويوميا العديد من السيارات الفارهة والفخمة من معظم شركات صناعة السيارات حول العالم.

وسنتعرف على أغلى سيارة فى التاريخ والتى جاءت كالتالي:

عندما تسمع اسم بوجاتي فمن الطبيعي أن تتصور سيارة خارقة فريدة بمواصفات وإمكانيات لا تُضاهى، لكن العلامة الفرنسية تفوقت على نفسها اليوم.



وبالفعل انضمت اغلى سيارة فى التاريخ الى قائمة سيارات الشركة الافخم على مستوى العالم بوجاتى ، التى كشفت مؤخرا عن سيارة لا فويتشور نوار – Bugatti La Voiture Noire. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وتعتبر سيارة لا فويتشور نوار Bugatti La Voiture Noire ، وهى نسخة وحيدة في العالم وسعر لا يمكن تصديقه، لتضع بذلك معاييرًا جديدة غير مسبوقة في عالم السيارات.

واكد البعض ان من قام بشراء السيارة لا فويتشور نوار – Bugatti La Voiture Noire ، الاغلى فى التاريخ هو الرئيس السابق لمجموعة فولكس فاجن، فيرديناند بيتش، المعروف بشغفه لجمع السيارات النادرة والفريدة.

تم تصميم السيارة كنسخة عصرية حديثة من الطراز الكلاسيكي الشهير Type 57 SC Atlantic الذي ظهر في ثلاثينيات القرن الماضي، ويعني اسم La Voiture Noire باللغة العربية السيارة السوداء .

وتأتي اغلى سيارة فى التاريخ بهيكل مصنوع يدويًا من ألياف الكربون ومطلي باللون الأسود اللامع، ويتميز التصميم الخارجي بالانسيابية التامة لإعطاء أقل مقاومة ممكنة للهواء، حيث يندمج الصدامين الأمامي والخلفي بشكل كامل مع هيكل السيارة، كما أن الزجاج الأمامي يتدفق بكل سلاسة ليندمج مع النوافذ الجانبية لتبدو وكأنها قطعة واحدة.

بالنسبة لتصميم الواجهة الأمامية نلاحظ شبك بوجاتي الشهير على شكل حدوة الحصان، محاطًا بأضواء أمامية LED تمتد حتى رفارف العجلات، وبالرجوع للخلف سنجد شريط LED ضوئي يمتد على عرض المؤخرة ويعطي السيارة مظهر عريض وشرس، مع اسم بوجاتي بأحرف كبيرة أسفل الشريط، بالإضافة إلى 6 فوهات عادم! نعم، 6 فوهات!

و حصلت بوجاتي لا فويتشور نوار على نفس محرك الموجود في شيرون و شيرون سبورت و ديفو، وهو محرك W16 سعة 8 لترات رباعي التوربو بقوة 1,500 حصان وعزم دوران 1,600 نيوتن-متر.

اما عن سعر اغلى سيارة بالتاريخ ، فتاتى بوجاتي لا فويتشور نوار التي تم إنتاج نسخة واحدة منها فقط تم بيعها بسعر 16.7 مليون يورو، ما يعادل 70,975,000 مليون ريال سعودي .