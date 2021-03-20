شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رويترز: وزارة العدل الأمريكية تتهم جوجل بالتباطؤ فى محاكمة مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت وزارة العدل الأمريكية جوجل بالتقاعس في تقديم الوثائق استعدادًا لمحاكمة بشأن مزاعم انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار، وقالت إن جوجل امتنعت عن بعض مصطلحات البحث التي أرادت الحكومة استخدامها لتحديد المستندات ذات الصلة، وقدرت وزارة العدل أن الطلب المقدم إلى Google سينتج 4.85 مليون وثيقة وفقًا لما نقلته رويترز.

وقالت أيضًا إن Google رفضت الموافقة على عشرات من الأشخاص للبحث في رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى كجزء من إنتاج المستندات قبل المحاكمة.

من جانبها، قالت شركة جوجل إنها استعرضت أكثر من 12 مليون وثيقة لقضية الحكومة، وأعربت عن قلقها إزاء تزايد عدد الأشخاص الذين تم البحث عن وثائقهم.

وقالت Google في الإيداع: "إن اقتراح المدعين في وزارة العدل غير معقول ولا يتناسب مع احتياجات هذه القضية".

وهذه الإجراءات هي اثنتان من دعاوى مكافحة الاحتكار الخمس المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى العام الماضي.