شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Snapchat Spotlight؟.. الشبيهة لمميزات تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعل إحدى الطرق لمعرفة متى تكون منصة الوسائط الاجتماعية الجديدة شائعة هى عندما ترى تطبيقات الوسائط الاجتماعية الراسخة تحاكى ما يجعل النظام الجديد ناجحًا، ولعل هذا هو الحال مع Snapchat's Spotlight.

يعنى إيه Snapchat Spotlight

تعد ميزة Spotlight على Snapchat هى علامة تبويب مخصصة فى تطبيق Snapchat (علامة التبويب الأخيرة على اليمين) للترويج لمقاطع الفيديو القصيرة واسعة الانتشار من مجتمع Snapchat، مثل TikTok، ولكن بخلاف TikTok، لن يحتوى فيديو Spotlight الخاص بك على قسم للتعليقات، ولن يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤية اسم العرض الخاص بك إلا إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكبر ولديك ملف تعريف عام.

كيفية إرسال snap إلى Spotlight

- فى تطبيق Snapchat، انقر فوق علامة تبويب الكاميرا للاستعداد لالتقاط الصور.

- انقر مع الاستمرار فوق رمز التسجيل لإنشاء لقطة فيديو، ثم حرر الزر عند الانتهاء من التسجيل ثم أضف أى تعديلات أو تأثيرات كما تفعل عادةً.

- اضغط على "إرسال إلى" فى أسفل يمين الشاشة.

- اضغط على "Spotlight" فى الجزء العلوى من الصفحة، وقد تحتاج إلى الموافقة على شروط Spotlight من خلال النقر على "حسنًا".