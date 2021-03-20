شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Coinbase تدفع 6.5 مليون دولار لتسوية رسوم عن بيانات معلومات مضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إن شركة Coinbase لبورصة الأصول الرقمية دفعت 6.5 مليون دولار لتسوية الرسوم التي أبلغت عن بيانات معاملات مضللة من المحتمل أن تضخم حجم التداول الواضح على منصة GDAX الاحترافية وفقا لما نقلته رويترز.

كما فرضت الهيئة التنظيمية غرامة على الشركة بسبب ما يسمى بـ"صفقات الغسيل" في Litecoin وBitcoin من قبل موظف سابق في Coinbase في GDAX كما قالت في بيان.

تأتي التسوية قبل الإدراج المزمع في سوق الأوراق المالية لأكبر بورصة عملة مشفرة في العالم والتي تقدر قيمتها بنحو 68 مليار دولار بناءً على معاملات السوق الخاصة ، حسبما قالت الشركة الأربعاء الماضى.

ويوضح الرقم المذهل الذي يشير إلى أن Coinbase أكثر قيمة من بورصة نيويورك وناسداك، كيف ارتفعت القيمة المتصورة لـ Coinbase بخطوة ثابتة مع ارتفاع أسعار البيتكوين

وقال متحدث باسم Coinbase: "أمر التسوية لا يتضمن أي اكتشاف لضرر لأي عميل Coinbase". "بينما لا تعترف Coinbase ولا تنكر نتائج CFTC ، فإننا نعتقد اعتقادًا راسخًا أن Coinbase تهدف دائمًا إلى إنشاء بيئة تداول موثوقة وآمنة لصالح عملائنا."

بين يناير 2015 وسبتمبر 2018 ، قام برنامجان تجاريان تديرهما Coinbase بمطابقة الطلبات مع بعضها البعض ، مما أدى إلى معاملات بين الحسابات المملوكة لـ Coinbase.

كشفت GDAX عن أن Coinbase كانت تتداول لديها لكنها فشلت في الكشف عن أنها كانت تدير أكثر من برنامج تداول ومن خلال حسابات متعددة.

قامت Coinbase لاحقًا بتضمين المعلومات الخاصة بهذه المعاملات على موقعها على الويب وقدمت تلك المعلومات إلى خدمات التقارير والتبادلات إما بشكل مباشر أو من خلال الوصول إلى موقعها على الويب.

وقالت هيئة تداول السلع الآجلة: "يتم استخدام معلومات المعاملات من هذا النوع من قبل المشاركين في السوق لاكتشاف الأسعار ومن المحتمل أن تؤدي إلى حجم ومستوى متصور من السيولة للأصول الرقمية ، بما في ذلك البيتكوين ، والتي كانت خاطئة أو مضللة أو غير دقيقة".