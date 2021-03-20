شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور نهر متجمد فى سيبيريا تثير حالة جدل بين علماء بوكالة ناسا وخبراء روس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت صور نشرتها وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، لنهر فى الجزء الشمالى المتجمد من منطقة سيبيريا الروسية، حيرة العلماء، إذ أشار موقع ناسا إلى أن الصور تم التقاطها من خلال القمر الصناعى "لاندسات 8"، حيث أظهرت نهر مارخا الذى تصطف ضفافه بخطوط وأنماط غريبة متقطعة ومموجة.

الصور أثارت انتباه الخبراء فى وكالة فضاء ناسا، إذ احتوت على تضاريس غريبة على جانبى نهر مارخا، واعتبروا ذلك نمط غير عادي على سطح الأرض، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



نهر مارخا فى الفصول المحتلفة

ورفع الباحثون جميع صور المنطقة منذ عام 2013 ، لمقارنتها، وتوصلوا إلى فكرة مفادها أن الأنماط تتغير قليلاً مع الفصول، حيث تصبح أكثر تباينا في فصل الشتاء.

فيما اعتمد أحد التفسيرات المحتملة، لهذه الظاهرة، على فكرة التربة الصقيعية الموجودة في هضبة سيبيريا الوسطى، حيث يتدفق نهر مارخا، ويصل سمك طبقة التربة الصقيعية إلى 1500 متر في فصل الصيف، وتذوب مناطقها الصغيرة لفترة وجيزة ثم تتجمد مرة أخرى وتشكل نقوش متموجة على السطح.



صور نهر مارخا

واعتبر الخبراء أن هذه الأشكال الموجودة على ضفاف نهر المارخا تعود إلى الاضطراب التبريد (الذوبان والتجميد الدوري) ومن خلالها تختلط طبقات التربة المختلفة.

فيما رفض الخبراء الروس، الفكرة التى طرحتها ناسا، وعلق دكتور في العلوم الجيولوجية والمعدنية والتابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أليكسي إيفانوف، أن الفرضيات المنشورة على موقع ناسا الإلكتروني لا تبدو معقولة بالنسبة له.

وقال إيفانوف بهذا الصدد: "يتحدث الباحثون الأمريكيون عن التربة الصقيعية، بالطبع، إنها موجودة لكنها لا تتعلق بها على الإطلاق، في هذا الجزء من سيبيريا، منذ 250 مليون سنة، غالبًا ما اندلعت ما يسمى ببراكين الدرع".

وأضاف "انتشرت الحمم البركانية بعيدًا جدًا مع مرور الوقت بسبب العوامل الجوية، حيث شكل مثل هذا الارتياح المتدرج في الجيولوجيا ويطلق عليه الفخاخ - من الكلمة السويدية التي تعني الدرج".