شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 معلومات يجب معرفتها عن حدوث الاعتدال الربيعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الاعتدال الربيعي اليوم إعلانًا بقدوم الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويشير الاعتدال إلى النقطة التي تبدو فيها الشمس مشرقة مباشرة فوق خط الاستواء، ويكون للنهار والليل أطوال متساوية تقريبًا، وبعد الاعتدال الربيعي، سيبدأ النصف الشمالي من الكرة الأرضية في رؤية ساعات من ضوء النهار أكثر من الظلام كل يوم، حيث نرصد لك أبرز المعلومات عن هذا الحدث الطبيعى الذى يحدث اليوم وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1- يُنظر إلى الحدث الفلكي، الذي تم الاحتفال به منذ قرون، على أنه يبشر ببدايات جديدة وتجديد العالم الطبيعي.

2- سيتمكن مراقبو النجوم في نصف الكرة الشمالي أيضًا من الاستمتاع بمناظر المريخ والعديد من الأبراج الفلكية في السماء بدون تلسكوب.

3- سيكون الكوكب الأحمر مرئيًا في الجنوب الغربي عند غروب الشمس، في كوكبة برج الثور على شكل حرف V، وفقًا للمرصد الملكي جرينتش، وستكون كوكبة Orion الشهيرة مرئية في الجنوب مساء السبت بعد غروب الشمس مباشرة.

4- هناك اعتدالان كل عام، واحد في مارس يسمى الاعتدال الربيعي، والآخر في سبتمبر يسمى الاعتدال الجنوبي.

5- بينما يشير الاعتدال الربيعي إلى النقطة التي يدخل فيها نصف الكرة الشمالي الربيع، يدخل نصف الكرة الجنوبي الخريف.

6- يمثل اليوم بداية "الربيع الفلكي"، وهو أحد تعريفين لوقت بدء الفصول ونهايتها، حيث يختلف الربيع الفلكي عن ربيع الأرصاد الجوية، والذي يبدأ دائمًا في 1 مارس وينتهي في 31 مايو، قتعتمد مواسم الأرصاد الجوية على دورة درجات الحرارة السنوية ويتم تحديدها بشكل أكثر صرامة حسب أشهر السنة.