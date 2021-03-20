تكنولوجيا: شركة Acer تتعرض لهجوم فدية بقيمة 50 مليون دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لـ Bleeping Computer و The Record، تعرضت شركة Acer لهجوم فدية من قبل عصابة تسمي REvil Ransomware والتي طالبت بمبلغ بقيمة 50 مليون دولار من شركة تصنيع الكمبيوتر التايوانية. وأشارت المصادر إلى أن العصابة على الأرجح قد استغلت ثغرة Microsoft Exchange للدخول إلى شبكة الشركة.

وتعد هذه أحد أكبر مطالب الفدية حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون السبب هو أن شركة Acer قد أصدرت تقرير عن أرباحها للربع الأخير من عام 2020 والتي تقارب 3 مليار دولار.

وأعلنت العصابة، والتي كانت وراء هجوم فدية بقيمة 6 ملايين دولار على شركة Travelex العام الماضي، أنها اخترقت شركة Acer على مدخل شبكة بالدارك ويب في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما أنها نشرت بعض الصور لإثبات العملية.

ويبدو أنها تمنح الشركة فرصة حتى 28 مارس للدفع قبل تسريب البيانات التي سرقتها على الويب. وفي محادثة بين REvil وممثل Acer، عرض المخترقون خصمًا بنسبة 20 بالمائة للشركة إذا تم السداد يوم الأربعاء الماضي.

وعندما سُئلت الشركة عن الموقف، لم تعترف بأنه هجوم فدية، إذ أبلغت Bleeping Computer في بيان أنها قامت بالإبلاغ عن حالات غير طبيعية مؤخرًا لاحظتها سلطات إنفاذ القانون وحماية البيانات ذات الصلة في العديد من البلدان.

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