تكنولوجيا: مراجعة للهاتف الذكي ZTE Axon 20 5G: أول جوال في العالم بكاميرا أسفل الشاشة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ZTE أول هاتف بكاميرا أسفل الشاشة في عالم الهواتف الذكية، وهو هاتف ZTE Axon 20 5G. وهذا يعني أن الهاتف خالي تمامًا من النتوء والشقوق التي رأيناها مؤخرًا مع الهواتف الذكية الحديثة مثل هواتف أبل وسامسونج وغيرهم، وبدلاً من ذلك يتمتع الهاتف بشاشة كاملة تضم الكاميرا الأمامية أسفلها.

إليكم مراجعة للهاتف الذكي ZTE Axon 20 5G:

التصميم

يأتي Axon 20 5G بأبعاد 172.1 × 77.9 × 8 ملم ووزن 198 جرام، وهو مزود بإطار من الألمنيوم مع طبقة زجاجية من الخلف وطبقة زجاجية أخرى من الأمام.

من الأمام يوجد شاشة كاملة خالية تمامًا من الشقوق وهي تضم الكاميرا الأمامية ومستشعر بصمة الأصبع أسفلها، ومن الخلف يوجد إعداد كاميرا رباعي مقترن بفلاش.

ومن الجانب الأيمن ستجد أزرار التحكم بالصوت بالإضافة إلى زر التشغيل، في حين يضم الجزء السُفلي كل من منفذ الشحن وفتحة SIM المزدوجة وفتحات الصوت، ولا يوجد منفذ 3.5 ملم.

لا يدعم الهاتف أي معيار لمقاومة الماء، وهو متوفر باللون الأسود والذهبي والأزرق والأرجواني.

الشاشة

تعتبر شاشة Axon 20 5G من أروع الشاشات التي ستراها، وهذا لأنها بحجم 6.92 بوصة ودقة 1080 × 2460 بكسل بمعدل 388 بكسل لكل بوصة، والأهم من ذلك أنها تدعم مليار لون!

وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز مع نسبة أبعاد 20.5:9، كما أنها تستحوذ على نسبة 84.8% من إجمالي مساحة الهاتف.

ويعتبر أداء الشاشة بشكل عام ممتاز في مسألة اللعب أو الملتيميديا. ومع ذلك، يبلغ مستوى الإضاءة 400 نتس ولا يوجد خاصية لرفع الحد الأقصى من مستوى الإضاءة، وهذا قد يزعج بعض المستخدمين عند استخدام الهاتف في الأماكن ذات الإضاءة العالية.

ولكن بشكل عام تعتبر الشاشة خلابة ومشبعة بالألوان لتوفر لك تجربة أكثر من رائعة عند اللعب أو مشاهدة أي شيء.

الكاميرا

يأتي الهاتف الذكي بإعداد كاميرا رباعي من الخلف مثبت عاموديًا على شكل مستطيل، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ويأتي إعداد الكاميرا مقترن بفلاش LED ثنائي.

يدعم إعداد الكاميرا الخلفي ميزة التركيز التلقائي والبانوراما والـ HDR والمثبت الرقمي والبورتريه، ويدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار بالثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. وتأتي هذه الكاميرا مخفية تحت الشاشة فوقها طبقة OLED شفافة مزودة ببعض البكسلات بدرجة وضوح أقل، وهذا لإخفاء مربع الكاميرا الأمامية عن بقية الشاشة. وبهذا، فسترى مربع الكاميرا الأمامية بشكل ملحوظ تحت الشاشة عند فتح أي صفحة بيضاء.

أما عن أداء الكاميرا الأمامية، فهو جيد جدًا بالنسبة لأول هاتف يعرض هذه التقنية.

تدعم الكاميرا الأمامية تقنية HDR بالإضافة إلى تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

الأداء

يتم تشغيل Axon 20 5G بمعالج Snapdragon 765G من كوالكوم ثماني النواة بتقنية تصنيع 7 نانومتر، ويعتبر هذا المعالج من أفضل معالجات الفئة المتوسطة وهو داعم لشبكة الجيل الخامس. كما يدعم الهاتف أيضًا معالج رسومات Adreno 620.

وبالنسبة لأداء المعالج، فهو سريع وسلس حتى عند الضغط عليه بشكل مكثف مع الألعاب أو الملتيميديا.

وعلاوةً على المعالج، يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10 المستند إلى واجهة مستخدم MiFavor 10.5، وتعتبر هذا الواجهة قريبة بعض الشيء من نظام أندرويد وهذه نقطة تحسب للشركة.

يضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ويمكن توسيعها بذاكرة microSDXC خارجية.

ويدعم الهاتف كل من Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.1 وGPS وNFC.

البطارية

أما عن البطارية، فهي بسعة 4220 مللي أمبير وتوفر لك حوالي أربعة ساعات ونصف من استخدام الهاتف. وتدعم البطارية تقنية الشحن السريع Quick Charge 4+ والتي تعطيك 60% في ثلاثين دقيقة.

السعر

يأتي ZTE Axon 20 5G بسعر 400 دولار أمريكي.

0.00 يعتبر هاتف ZTE Axon 20 5G أول هاتف بالعالم يضم تقنية الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، وتعد هذه الميزة، إلى جانب سعر الهاتف، أهم نقاط البيع الأساسية للهاتف. بخلاف ذلك، ستجد هاتف بتصميم معتاد وأداء قوي وبطارية معقولة. 8.5/10 الإيجابيات تقنية الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة

شاشة رائعة

أداء ممتاز

سعر معقول بالنسبة لهاتف بتقنيات حديثة السلبيات تصميم تقليدي

أداء الكاميرا ليس بالأمثل

أداء البطارية ليس بالأمثل

سماعات ضعيفة

اعلان





