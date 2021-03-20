قراصنة يطلبون عشرات الملايين فدية من من شركة “أيسر” مقابل ملفاتهم السرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

سرق قراصنة ملفات سرية من شركة الكمبيوتر العملاقة ”أيسر“، وطالبوا في المقابل بفدية غير مسبوقة قدرها 50 مليون دولار أمريكي، وفقا لتقرير نشره موقع Bleeping Computer، يوم الجمعة.

ونشرت مجموعة برامج الفدية المعروفة باسم REvil، صورا على الإنترنت لجداول بيانات وأرصدة ورسائل مصرفية، يُزعم أنها مسروقة؛ لأجل دعم مزاعمهم باختراق شبكة الشركة التايوانية.

ولم تؤكد ”أيسر“ أو تنفي التقارير، لكنها قالت إنها أُبلغت عن حالات غير طبيعية أخيرة لاحظتها سلطات إنفاذ القانون وحماية البيانات ذات الصلة في العديد من البلدان، وفقا لـ Bleeping Computer.

وأضافت الشركة، ومقرها في مدينة تايبيه، أنها تعمل باستمرار على تحسين بيئة الأمان عبر الإنترنت، مشددة على أن ”شركات مثلنا تتعرض باستمرار للهجوم“.

ويعد طلب الفدية البالغ 50 مليون دولار، الأعلى في تاريخ عمليات القرصنة.

وبحسب ما ورد، عرض الجناة خصما بنسبة 20 % إذا دفعت أيسر المبلغ بحلول 17 مارس، كما اقترحوا إضافة تقرير حول ضعف شبكة الشركة وحذف الملفات المسروقة.

وكانت المجموعة نفسها قد طلبت فدية 30 مليون دولار أمريكي، في يناير، من مجموعة ”ديري فارم“ في هونج كونج، مالكة سلسلة سوبر ماركت ”ويلكوم“.