تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف سامسونغ “Galaxy A82”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 52 دقيقة

كشفت تسريبات تقنية جديدة بأن ”سامسونغ“ ستطلق خلال الصيف هاتف ”Galaxy A82″، وذلك بعد أسبوع من كشفها عن 3 طرازات جديدة في سلسلة هواتف ”A“، وهي ”A 52″ و“A52 5G“ و“A72″.

سيتضمن ”Galaxy A82“ المستقبلي للشركة المصنعة الكورية في عام 2021، مثل سابقه، تصميم كاميرا غير تقليدي، ومعروف أن الطراز السابق ”Galaxy A80“ يحتوي على كاميرا متحركة ودوارة، تستخدم أيضًا لالتقاط صور السيلفي.

كما اتضح أنه سيتلقى ”Galaxy A82“ كاميرا 64 ميجابكسل قوية، لكنه سيستخدم مستشعرا من سوني وليس من سامسونغ كما كان يُعتقد.

ومن الميزات المهمة الأخرى للهاتف الذكي احتواؤه على شريحة لتوليد أرقام عشوائية منفصلة، والتي تستخدم لتشفير البيانات بشكل أكثر كفاءة، تمامًا كتلك الموجودة بهاتف ”Galaxy A Quantum“ الذي تم إطلاقه هناك في مايو الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تقول المصادر إن الهاتف الذكي سيتم تشغيله بمعالج ”855 أو Snapdragon 855+“، وسيتلقى 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ونظام تشغيل أندرويد 11، ودعم ”Bluetooth 5.0“.

من المتوقع إطلاق الجهاز، بحسب التسريب الأخير لخارطة طريق سامسونغ، في تموز/يوليو من هذا العام في كوريا أولاً.