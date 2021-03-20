أسعار ومواصفات هاتف آيفون القابل للطي

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ينتظر عشاق هواتف آيفون لحظة، طرح شركة أبل الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، المجهزة بشاشات OLED مرنة.

وتسعى الشركة الأمريكية من وراء هذه الخطوة إلى منافسة هواتف مشابهة من ماركات أخرى مثل هاتف موتورولا RAZR.

ونقلت مجموعة من المواقع الإلكترونية والمدونات المتخصصة بأخبار التقنية، ومنها “كرييتف بلوك”، لقطات مسربة لتصميم يكشف عما سيبدو عليه هذا الهاتف الجديد القابل للطي من أبل.

وتبرز مقاطع الفيديو المتداولة للتصميم المتوقع لهاتف آيفون القابل الطي، مدى التشابه في تصميمه من الخارج مع هواتف “آيفون 12” الجديدة، بالنظر لتصميم الكاميرات الخلفية والحواف.

ووفق التصميم المسرب سيكون من الهواتف التي تطرحها أبل بكاميرا خلفية ذات ثلاث عدسات، إضافة لتوفيرها لشاشة مصغرة بجانب الكاميرا الخلفية.

ويأتي الهاتف بأزرار جانبية، يرجح أنها ستكون للطاقة والتحكم في الصوت، وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيطرح بتكلفة افتتاحية تتخطى 1000 دولار.