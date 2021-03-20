لعشاق ألعاب الفيديو القتالية.. 5 ألعاب تشبه ببجي

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

إذا كنت لا تمتلك هاتف ذكي متطور ، بالتأكيد فإنك لن تكون ضمن الأشخاص القادرين على الاستمتاع باللعبة القالية “ببجي” ، التي تربعت على عرش الألعاب عبر شبكة الإنترنت.

لعشاق ألعاب الفيديو القتالية المخصصة للهواتف الذكية، وتحديدا لعبة “ببجي” الشهيرة، يتوفر للهواتف العاملة بأنظمة أندرويد، 5 ألعاب أخرى تشبه ببجي، ولا تحتاج إلى هاتف بقدرات فائقة لتشغيلها.

استعرض موقع “سبورت سكييدا” في قائمة، 5 ألعاب فيديو تشبه ببجي، للهواتف العاملة بأنظمة أندرويد، متوفرة لعام 2021، ويتطلب فقط تشغيلها هاتفا يعمل بذاكرة وصول عشوائي بحجم 3G.

وضمت القائمة لعبة باسم Garena Free Fire – The Cobra، وهي لعبة دائما ما وضعت في مقارنة مع ببجي لتشابه طريقة اللعب وخفة هذه اللعبة في الاستخدام والتحميل، وتحظى بتقييم على متجر جوجل للتطبيقات الإلكترونية يصل إلى 4.3 نجمة.

من بعدها ضمت القائمة، لعبة أخرى رشحها الموقع تشبه ببجي، هي لعبة ScarFall: The Royale Combat، وهي من ألعاب القتال بالأسلحة النارية التي تحظى حاليا بشعبية متصاعدة.

من بعدها، ضمت القائمة لعبة أخرى يرشحها “بورتسكيدا”، لعشاق ببجي، هي لعبة Battle Royale 3D: Warrior63، وتشبه لعبة ببجي في أن المباراة القتالية بها تمتد لنحو 15 دقيقة.

واللعبة متوفرة للتحميل على متجر جوجل بحجم 99 ميجا بايت.

أما اللعبة الرابعة ضمن هذه القائمة، هي لعبة Battle Royale: FPS Shooter، وهي تشبه ببجي في المباريات القتالية والسعي للنجاة، ويتوفر بها لكل لاعب ترسانة أسلحة تشمل 30 نوعا من الأسلحة القتالية المتطورة.

واللعبة الخامسة والأخيرة ضمن القائمة، هي لعبة باسم Free survival: fire battlegrounds، وتتشابه مع ببجي في نظام اللعب والتشكيلة المميزة من الأسلحة الواقعية.