OnePlus تشوق لهاتف ثالث يسمى OnePlus 9R

دبي - يزن راشد - تشوق شركة OnePlus لهاتف ثالث أقل تكلفة في سلسلة OnePlus 9 القادمة يسمى OnePlus 9R، ويأتي التشويق قبل أيام قليلة فقط من الكشف الكامل عن OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro.

ويؤكد التشويق الشائعات التي تفيد بأن OnePlus قد تعلن أيضًا عن هاتف أقل تكلفة بالإضافة إلى هواتفها الرئيسية الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، (بيت لاو) Pete Lau، في مقابلة مع News18: إن الشركة تريد المضي قدمًا أكثر مما فعلت مع OnePlus Nord، فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتصميم المضمنين.

وكانت الشركة قد أعلنت عن OnePlus Nord بصفته هاتفًا من الفئة المتوسطة متاحًا في أوروبا والهند أو كهاتف اقتصادي تم إصداره في الولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد أي جزء من نطاق السعر إلى الأداء الذي تستهدفه OnePlus، وذلك بالرغم من أن بعض تعليقات لاو تشير إلى أن OnePlus 9R قد يكون أقرب إلى هواتف الفئة المتوسطة العليا.

وقال لاو: إن OnePlus 9R يحتوي على 5G، وتحدث كثيرًا عن الألعاب فيما يتعلق بهذا الجهاز وعن التمرير السلس وتعديلات العرض الأخرى.

وأوضح أن الشركة تريد أن يوفر الهاتف تجارب سريعة وسلسة من أجل اللعب الثقيل، وأكد لاو أن هذا الهاتف سيكون عضوًا في السلسلة الرئيسية ذات التصميم الصناعي الرائد في فئته.

وكما هو الحال مع هواتف الميزانية المنخفضة، فمن المحتمل أن يشتمل OnePlus 9R على شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز أو أسرع، أما بالنسبة للتركيز على الألعاب، فقد يكون ذلك تركيزًا تسويقيًا أكثر من التركيز على العتاد.

ويشاع أن الهاتف الثالث يحتوي على معالج Snapdragon 865 من العام الماضي، مما يخالف العادة التي تتمحور حول جلب أحدث الرقاقات إلى هواتف الألعاب.

وعلى سبيل المثال، يحتوي ROG Phone 5 على Snapdragon 888، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 18 جيجابايت، وشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز.

ولا تشمل بقية المقابلة على تفاصيل إضافية ملموسة، حيث لم يتحدث لاو عن الأسعار أو التوفر خارج الهند، لكنها تعطي فكرة عما تفكر فيه OnePlus بالنسبة لهاتف 9R.

ومع اقتراب موعد الحدث، فقد لا يمر وقت طويل قبل أن نكتشف ذلك على وجه اليقين.