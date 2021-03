نظرة أولية على OnePlus Watch قبل حدث 23 مارس

دبي - يزن راشد - تستعد شركة OnePlus للكشف رسميًا عن أول ساعة ذكية لها OnePlus Watch الأسبوع المقبل، لكن الشركة قدمت نظرة خاطفة عبر Here's an EXCLUSIVE look at the #OnePlusWatch... #OnePlus9Series @oneplus 👀👀👀 pic.twitter.com/tKBUcXkuth — Unbox Therapy (@UnboxTherapy) March 19, 2021 .

وظهرت ساعة OnePlus الذكية التي طال انتظارها للمرة الأولى قبل حدث الإطلاق القادم للشركة في 23 مارس، الذي فقد تقريبًا عنصر التشويق بعد التسريبات شبه الكاملة لجميع المنتجات التي من المفترض الإعلان عنها.

ولا يبدو أن OnePlus Watch تجلب الكثير من الآفاق الجديدة عندما يتعلق الأمر بتصميم الساعة الذكية.

ويظهر زران على الجانب الأيمن من الساعة (لا توجد عجلة على شكل تاج قابل للتمرير)، مما يجعلها ساعة ذات مظهر طبيعي مع وجه دائري.

كما يبدو أن الساعة تأتي بأحزمة الساعة القياسية، بدلاً من الأحزمة المسجلة الملكية التي تحظى بشعبية بين شركات، مثل: آبل وفيتبيت.

وتعطي الصورة أيضًا نظرة أولية على نظام التشغيل الجديد للساعة، الذي أكد (بيت لاو) Pete Lau، الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، في أحد مشاركات المنتدى أن الساعة لا تعمل بنظام Wear OS، بل تعمل بنظام تشغيل على غرار RTOS.

وتعد مشاركة لاو أيضًا بمادة ممتازة لم يسبق لها مثيل في ساعة ذكية واتصال سلس بهواتف OnePlus وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون، مع جعل سعرها في متناول الجميع.

و Exclusive: OnePlus Watch Specifications



- 46mm

- IP68

- Warp Charge (A week of charge in 20 minutes)

- Sleep, Stress, Blood Saturation, Heart Rate Monitoring

- Check Notifications, Calls

- Control OnePlus TV

- 4GB Storage

- Auto Workout Detection



المسرب (إيشان أغاروال) Ishan Agarwal أيضًا عن المزيد من التفاصيل المحددة حول مواصفات OnePlus Watch.

ويقول: إن الساعة تأتي بقياس 46 ميليمتر، وتتميز بمقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، وتتضمن إصدارًا من نظام Warp Charge من OnePlus يعد بأسبوع من عمر البطارية مقابل شحن لمدة 20 دقيقة.

وتتوفر أيضًا مساحة تخزين داخلية تبلغ 4 جيجابايت مع القدرة على رؤية الإشعارات والمكالمات الواردة واكتشاف التدريبات تلقائيًا.

ويوضح أغاروال أن الساعة ستكون قادرة على تتبع النوم والإجهاد وتشبع الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب، بشكل قد يتوافق مع أشرطة التتبع الأربعة الملونة التي تظهر عبر خلفية شاشة الساعة في صورة Unbox Therapy.