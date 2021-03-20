شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اطلاق 38 قمرا صناعيا على صاروخ سويوز الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل صاروخ "سويوز - 2.1 آ" الروسي اليوم إلى مدار الأرض، وعلى متنه 38 قمرا صناعيا من 18 بلدا، وقد خضع الصاروخ والأقمار الصناعية لفحوصات أخيرة في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي، حيث كشف دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ذلك في مدونته على "تليجرام"، قائلا "إن خبراء المطار الفضائي لم يسجلوا أية ملاحظات تخص الحالة التقنية للصاروخ".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، وأعاد روجوزين إلى الأذهان أن صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الروسي الذى انطلق من مطار "بايكونور" الفضائي يحمل على متنه القمر السعودي NAJM-1 للاتصالات وتصوير الأرض، والقمر الكوري الجنوبي CAS500-1 لاستشعار الأرض عن بعد.

كما يحمل القمر الياباني الخاص بإزالة النفايات الفضائية ELSA-d، ومجموعة من الأقمار اليابانية لاستشعار الأرض عن بعد، والأقمار الصناعية التابعة لجامعة برلين التكنولوجية.

ويحمل الصاروخ كذلك أول قمر صناعي تابع لمدرسة الاقتصاد العليا الروسية وقمرا صناعيا صغيرا تابعا لمركز "سيريوس" الروسي للمبتكرات في مدينة سوتشي، وقمرا صناعيا تابعا لشركة "سبوتنيكس" الروسية.