روسيا تؤجل إطلاق الصاروخ “سويوز-2.1 إيه” إلى الفضاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 39 دقيقة

أجلت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، اليوم السبت، إطلاق الصاروخ سويوز-2.1إيه إلى يوم غد الأحد، وذلك بسبب ارتفاع في الجهد الكهربائي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، قوله إن البلاد أرجأت إطلاق الصاروخ سويوز-2.1إيه إلى الأحد.

ونسبت الوكالة إلى روغوزين قوله إن قرار التأجيل اتُخذ بسبب حدوث ارتفاع للجهد الكهربائي قبل الموعد المقرر للإطلاق من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

وأشارت الوكالة وفقا لرويترز إلى أن إطلاق الصاروخ، الذي من المتوقع أن يحمل 38 قمرا صناعيا معظمها مصنوع خارج روسيا، سيكون في الساعة 0607 بتوقيت غرينتش الأحد.

ويحظى برنامج القمر الروسي بدعم الرئيس فلاديمير بوتن، الذي قال لرواد الفضاء الروس في وقت سابق من العام الجاري “كما تعلمون تم تمديد البرنامج إلى العام 2030”.

وأضاف بوتن “لقد تم وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج، وهو تحت تصرف وكالة الفضاء الروسية، كما أن أعمال البحث والتطوير تتجه إلى تصنيع صاروخ عملاق ثقيل لاستخدامه للبرنامج القمري”.

وقال إن المحطة القمرية المدارية المأهولة ستنطلق أولا، ثم ستهبط المركبات على سطح القمر، على الأقل هذه هي الخطط، وآمل أن تتحقق”.