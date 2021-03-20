كويكب يقترب من الأرض غداً.. و”ناسا” تكشف درجة خطورته

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

طمأن علماء في وكالة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” سكان كوكب الأرض بشأن اقتراب أكبر كويكب هذا العام غدا الأحد من أقرب نقطة من الأرض، وأشاروا إلى أن ذلك لا يشكل أي تهديد.

وذكرت “ناسا” أن قطر الكويكب وهو صخرة عملاقة، يطلق عليها باحثون “2001 – إف أو 32″ يبلغ عدة مئات من الأمتار وسيقترب من الأرض على مسافة حوالي مليوني كيلومتر، وتلك المسافة أكبر خمس مرات من المسافة بين كوكب الأرض والقمر.

وقال ديتليف كوشني، وهو أحد خبراء الكويكبات في وكالة الفضاء الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية إنه (الكويكب) مستقرر، ليس في مسار محفوف بالمخاطر”.

وأضاف أن الجسم السماوي سيكون متاحا للرؤية من قبل علماء الفلك الهواة بالمعدات المناسبة.

فيما قال بول شوداس، مدير مركز “دراسات الأجسام القريبة من الأرض” الذي يديره مختبر “الدفع النفاث” لناسا في جنوب كاليفورنيا “نحن نعرف المسار المداري للكويكب (2001 إف أو 32) حول الشمس بدقة شديدة، نظرا لأنه تم اكتشافه قبل 20 عاما ويتم تعقبه منذ ذلك الحين”.

وسينطلق هذا الكويكب، الذي يدور حول الشمس مرة واحدة كل 810 أيام، بالقرب من الأرض بسرعة حوالي 124 ألف كيلومتر في الساعة.

وقالت “ناسا” إن الكويكب سيواصل رحلته، ولن يقترب من الأرض مرة أخرى حتى عام 2052 .

ويعتزم العلماء انتهاز فرصة اقتراب الكويكب من الأرض لدراسته عن كثب، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.