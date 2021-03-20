تويتر سيتيح ميزة حذف التغريدات مقابل بدل مادي؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

بينما تتزايد الأدلة على أن موقع “تويتر” سيضيف ميزة “حذف التغريدات”، فإن ذلك سيكون مقابل بدل مادي، وذلك بحسب ما كشفته تقارير، أمس الجمعة.

واكتشفت باحثة التطبيقات، جاين مانشون وونغ، شاشة اشتراك مرتبطة بميزة “حذف التغريدات” (Undo Tweet).

كما أن ميزة “حذف التغريدات” ظهرت في استطلاع للرأي يسأل فيه “تويتر” مستخدميه عن الميزات التي يرغبون في دفع ثمنها.

وبحسب موقع “سي نت” التكنولوجي، فقد أعلن أنه تلقى أمس الجمعة تأكيدا من “تويتر” بأنه يقوم حاليا باختيار لميزة “حذف التغريدات”.

ولم يصرح “تويتر” ما إذا كانت ميزة “حذف التغريدات” ستقتصر على العملاء الذين يدفعون اشتراكات، فمن المحتمل أنها ليست بعيدة بما يكفي في مرحلة التطوير حتى يتم اتخاذ هذا القرار حتى الآن.

ويتشابه زر “حذف التغريدات” على “تويتر” مع زر “تراجع عن الإرسال” في البريد الإلكتروني “جي ميل”، حيث ينتظر الموقع بضع ثوان قبل إرسال الرسالة فعليا.

وكانت باحثة التطبيقات، جاين مانشون وونغ، كشفت الفترة الماضية عن أول نظرة على مؤقت تنوي “تويتر” تفعليه لمستخدميها، والذي يمنحهم 5 ثواني كفرصة لمسح تغريدة أو صورة قرروا التراجع عن نشرها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.