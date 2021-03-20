تكنولوجيا: صورة رسمية من وان بلس لساعة الشركة الذكية المرتقبة OnePlus Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث وان بلس المرتقب خلال أيام للإعلان الرسمي عن هواتف OnePlus 9 وأيضاً الإصدار الأول من ساعات الشركة الذكية، واليوم تسلط أحدث الإعلانات التشويقية الضوء على ساعة الشركة التي ظهرت في صورة رسمية ثلاثية الأبعاد.

تبدأ شركة وان بلس هذا العام في التنافس في سوق الساعات الذكية، حيث تقدم OnePlus Watch بتصميم دائري لقرص الساعة الذكية، كما يتوفر هذا الإصدار بنموذجين يأتي الأول بحجم 20مم، بينما يتميز الأخر بحجم 22مم، كما تتميز سوارة المعصم بتجربة سلسة للإستبدال.

وتظهر الساعة الذكية في الصورة بواجهة مميزة باللون الأسود، لذا لا يظهر تصميم الإطارات في OnePlus Watch بشكل واضح، إلا أن الساعة الذكية تأتي باثنان من الأزرار في الجانب الأيمن، كما تظهر ميزة always-on display في شاشة الساعة الذكية.

أيضاً تؤكد الصورة على أن ساعة وان بلس الذكية لن تأتي بنظام تشغيل جوجل Wear OS، أيضاً من المقرر وفقاً لما جاء من تفاصيل حتى الآن أن تدعم الساعة الذكية معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما تأتي بألوان الأسود والفضي، وتأتي بمستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجين في الدم، إلى جانب دعم تعقب حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً سعة تخزين تصل إلى 4 جيجا بايت.

المصدر

اعلان





