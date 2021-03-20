شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يواجه قريبا تحقيق فى المملكة المتحدة لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر تحقيقات مكافحة الاحتكار مع شركات التكنولوجيا الكبرى فى الظهور، حيث تستعد هيئة مراقبة المنافسة فى المملكة المتحدة لفتح واحد ضد فيس بوك فى الأشهر المقبلة، وفقًا لصحيفة Financial Times.

ويقال إن هيئة المنافسة والأسواق (CMA) تخطط للنظر فى ما إذا كان فيس بوك يسخر بيانات المستخدم لمنح نفسه ميزة على المنافسين فى وسائل التواصل الاجتماعى وأسواق الإعلان عبر الإنترنت، وقد تحقق المملكة المتحدة فى خدمة الإعلانات المبوبة من Marketplace، والتى استهدفتها المفوضية الأوروبية أيضًا. ومع ذلك، قد يتغير توقيت ونطاق تحقيق CMA.

وقد رفض فيس بوك التعليق على Engadget بشأن التقرير.

وبالفعل هذا العام، فتحت CMA تحقيقات فى رسوم متجر تطبيقات أبل وخطة جوجل للتخلى عن ملفات تعريف الارتباط للتتبع التابعة لجهات خارجية، وفى الوقت نفسه، سيتم إنشاء قسم CMA يسمى وحدة الأسواق الرقمية (DMU) وتشغيله الشهر المقبل، وقد تم تكليف DMA بإنشاء وإنفاذ مدونة قواعد سلوك لشركات التكنولوجيا الكبرى.

ولعل أمثال فيس بوك و جوجل و أبل ليست فى مأمن من تدقيق مكافحة الاحتكار على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، حيث وجهت لجنة التجارة الفيدرالية وعشرات من المدعين العامين اتهامات ضد فيس بوك فى ديسمبر، إنهم يتطلعون إلى إلغاء عمليات شراء فيس بوك لـ Instagram و WhatsApp، وقد تقدمت الشركة برفض التهم.

و تواجه جوجل دعاوى قضائية متعددة لمكافحة الاحتكار من النيابة العامة ووزارة العدل، و وفى الوقت نفسه، تقاتل Apple Epic Games فى قضية أخرى لمكافحة الاحتكار.